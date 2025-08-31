El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos, Pablo Martín, consideró que el ámbito educativo debía involucrarse de lleno en la prevención del material de abuso sexual infantil y agregó que también es importante trabajar en la concientización sobre el envío y viralización de imágenes íntimas entre adolescentes.

“Las instituciones educativas tienen un rol importante. Buscamos empezar a armar un programa para que las escuelas lo apliquen”, afirmó en Canal 13 San Juan, durante el programa Todos Vivos.

Martín destacó que si bien la primera responsabilidad estaba en el hogar, las escuelas debían reforzar la información. “Los chicos a veces sacan una selfie frente al espejo y después esa foto termina en manos equivocadas. Ahí es donde tenemos que apuntar. Es el próximo paso que tenemos que dar”, remarcó.

El fiscal agregó que ya mantenía reuniones con instituciones educativas para diseñar un plan de acción. ���Voy a ir a la Escuela de Comercio. La idea es empezar a armar un programa que después pueda llevarse adelante en las aulas. La prevención es fundamental”, explicó.

El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos calificó como “aberrante” el consumo y distribución de material de abuso sexual infantil y advirtió que cada caso recibido en la unidad era tratado con prioridad absoluta. “Podemos tener mil estafas, pero llega una causa de material de abuso sexual y es prioridad número uno. Nos ponemos a trabajar de lleno en eso”, afirmó.

Por otro lado explicó que la mayoría de las investigaciones surgen de reportes internacionales que alertan sobre el contenido. “Normalmente el 99% de los casos nos enteramos por un reporte de la agencia nacional de Estados Unidos. Todas las empresas como Meta, Google o Snapchat, cuando detectan este tipo de material, lo reportan en forma automática”, precisó.

Dijo que detrás de cada archivo había un delito previo. “Es importante entender que estas imágenes no surgen de la nada. Son producto de un abuso sexual a un menor que no puede dar consentimiento. Por eso hablamos de material de abuso sexual infantil y no de pornografía”, señaló.