En horas de la mañana de este lunes 13 de octubre se reunieron en la Legislatura de San Juan diputados nacionales y provinciales. El objetivo fue evitar la eliminación del subsidio de Zona Fría para la provincia. En ese sentido, el vicegobernador recordó que estos descuentos no afectan las arcas nacionales.

Fabián Martín, presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, dio detalles acerca de este encuentro de legisladores ante el móvil de Canal 13. En ese sentido remarcó que han logrado acordar oficialistas con peronistas (giojistas y uñaquistas) e incluso con Fernando Pattinella, quien representa a La Libertad Avanza en el recinto sanjuanino.

Sin embargo, cabe recordar las expresiones de José Peluc, el diputado nacional que representa a San Juan en nombre de La Libertad Avanza. El exdelegado del ENACOM en todo momento se mostró a favor de la eliminación del subsidio, mencionando que solo algunos departamentos cordilleranos de la provincia podrían mantener este descuento.

“En el presupuesto presentado por Nación, que está comenzando a ser evaluado por las comisiones, eliminarían Zona Fría, que empezó a regir en el año 2021 por ley, donde se incluía a ciertos consumidores que tenían el beneficio de un descuento de entre un 30% y un 50% de la boleta del gas porque eran familias humildes o instituciones sin fines de lucro. Hay 120.000 medidores en San Juan con esta tarifa”, manifestó Martín.

Por otro lado, el vicegobernador destacó un aspecto sumamente relevante: tiene que ver con que este beneficio no le genera un gasto al Gobierno nacional, por lo que no tendría sentido retirar estos descuentos que se aplican no solo en San Juan sino en un gran número de provincias. Específicamente son 14 las jurisdicciones donde está activo el subsidio.

“El fideicomiso se compone con la contribución, alrededor del 6%, del resto de los contribuyentes. De seguir existiendo, el Gobierno nacional no afecta sus cuentas porque no aporta un peso. Nos hemos reunido para ver cómo podemos sacar una normativa porque hubo unanimidad de criterios. Haremos una sesión especial el jueves pidiéndole al Congreso nacional que este subsidio se mantenga”, sentenció.