Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza elaboraba un itinerario de visitas presidenciales que incluiría la visita de Javier Milei a San Juan.

El diputado nacional libertario José Peluc confirmó que la intención era que el presidente mantuviera encuentros con sectores vinculados a la producción. “Queremos que el presidente visite San Juan, la producción y la minería. Buscamos hacer una cosa distinta guardando la seguridad de Milei. Queremos que tenga una reunión con viñateros, chacareros, que hable con la minería y visite algún emprendimiento minero”, expresó en declaraciones a Demasiada Información, por radio Light.

Aunque evitó precisar fechas, Peluc aclaró que, ya en funciones como presidente, la visita no sería similar a la que Milei realizó durante la campaña, cuando recorrió la peatonal, ni a la última ocasión, cuando visitó la Casa de Sarmiento y lanzó el plan de alfabetización nacional en un acto institucional.

“Me gustaría que no solamente le hable a la gente, sino que se lleve la imagen de San Juan”, concluyó el legislador.