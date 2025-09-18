Buscan que Javier Milei venga a San Juan
El diputado Jose Peluc de la Libertad Avanza declaró que buscan poner la visita del presidente en el itinerario presidencial.
Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza elaboraba un itinerario de visitas presidenciales que incluiría la visita de Javier Milei a San Juan.
El diputado nacional libertario José Peluc confirmó que la intención era que el presidente mantuviera encuentros con sectores vinculados a la producción. “Queremos que el presidente visite San Juan, la producción y la minería. Buscamos hacer una cosa distinta guardando la seguridad de Milei. Queremos que tenga una reunión con viñateros, chacareros, que hable con la minería y visite algún emprendimiento minero”, expresó en declaraciones a Demasiada Información, por radio Light.
Aunque evitó precisar fechas, Peluc aclaró que, ya en funciones como presidente, la visita no sería similar a la que Milei realizó durante la campaña, cuando recorrió la peatonal, ni a la última ocasión, cuando visitó la Casa de Sarmiento y lanzó el plan de alfabetización nacional en un acto institucional.
“Me gustaría que no solamente le hable a la gente, sino que se lleve la imagen de San Juan”, concluyó el legislador.