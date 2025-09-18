La superpoblación en las cárceles es algo que se vive desde hace años en prácticamente todos los penales de la República Argentina. En ese sentido, en San Juan intentarán descomprimir esta situación permitiendo que los delincuentes con condenas cortas cumplan con prisión domiciliaria.

Enrique Delgado, secretario de Seguridad, contó ante el móvil de Canal 13 que desde hace tiempo vienen interiorizándose sobre este tema. Estudiaron los inconvenientes que muestra el sistema penitenciario tanto a nival país como en el resto del mundo, por lo que decidieron encarar esta idea.

“Hay que aumentar la cantidad de pulseras y tobilleras electrónicas, estos dispositivos van a permitirnos que estas personas con condenas cortas no lleguen al Penal. Personas con condenas de 15 días hasta 2 años tenemos entre 200 y 250 personas”, anunció.

Sobre esto el funcionario aclaró que desde la Justicia van a determinar los requisitos y el perfil de las personas condenadas que estén en condiciones de tener prisión domiciliaria. Además, se está trabajando en la creación de un Centro de Monitoreo para también controlar de una forma más eficiente a los delincuentes que reciban este tipo de penas.

“También vamos a avanzar en las salidas transitorias ya que el Estado debe controlar que se cumplan estas salidas de la forma en la que corresponde”, manifestó.