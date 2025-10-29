El miércoles 29 de octubre se presenta radiante en la provincia de San Juan, con un cielo despejado que se mantiene estable desde el amanecer hasta el final del día. La jornada arranca con un aire fresco —mínimas cercanas a los 7 °C alrededor de las siete de la mañana—, ideal para quienes disfrutan del contraste entre el frío matinal y el calorcito que gana terreno con las horas.

A medida que avanza la mañana, la temperatura sube de forma progresiva: hacia el mediodía el termómetro marcará cerca de 18 °C, y para las 17 h alcanzará su punto máximo estimado en 24 °C. El ambiente permanecerá seco y luminoso, con un sol pleno que invita a caminar, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades al sol.

Durante la tarde podrían aparecer algunos velos de nubes altas, sin alterar la estabilidad general del clima. El viento se mantendrá débil y sin cambios bruscos, lo que refuerza el carácter apacible del día.

Con la llegada de la noche, la temperatura comenzará un descenso gradual hasta situarse alrededor de los 17 °C al cierre de la jornada. Aunque el cielo continuará mayormente despejado, el aire volverá a sentirse fresco, por lo que se recomienda llevar una prenda liviana de abrigo para quienes planeen salir después del atardecer.

