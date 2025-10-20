El Ministerio de Educación de San Juan oficializó el calendario escolar 2025, que establece la finalización del ciclo lectivo para el viernes 19 de diciembre. La planificación responde al esquema nacional acordado en el Consejo Federal de Educación, que fija un mínimo de 190 días de clases para garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles.

El documento provincial detalla fechas diferenciadas según el tipo de enseñanza y la modalidad educativa:

Educación Inicial (gestión estatal y privada): el segundo cuatrimestre se desarrollará entre el 21 de julio y el 12 de diciembre, fecha en la que culminarán las actividades del ciclo.

Educación Primaria: el tercer trimestre se extenderá desde el 16 de septiembre hasta el 19 de diciembre, aunque el cierre formal del ciclo está previsto para el 12 de diciembre.

Educación Secundaria Orientada y Artística: el segundo cuatrimestre irá del 23 de julio al 15 de diciembre, con cierre del ciclo lectivo el 19 de diciembre.

Educación Secundaria Técnica y Agrotécnica: el tercer trimestre se cursará entre el 8 de septiembre y el 5 de diciembre, finalizando también el 19 de diciembre.

Educación Superior: el segundo cuatrimestre concluirá el 21 de noviembre.

Educación Especial: sus actividades finalizarán el 12 de diciembre.

Educación No Formal de gestión privada: el segundo cuatrimestre se extenderá hasta el 20 de diciembre, con cierre de ciclo el 19 de diciembre.

Desde la cartera educativa remarcaron que el objetivo del cronograma es garantizar el cumplimiento efectivo de los días de clase y la planificación de evaluaciones, actos y cierres institucionales en todos los niveles.