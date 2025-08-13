Una situación que se repite en San Juan y es cada vez más usual es la contratación de seguros “baratos” que no tienen una cobertura real, pero sirven para evadir un control policial y evitar la quita del vehículo automotor. El abogado especialista en siniestros viales, Lucas Zavaleta, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó qué cosas hay que tener en cuenta y prestar atención para tener buena cobertura.

Zavaleta dijo que la mayor parte de la gente desconoce cuál es la situación financiera de la compañía de seguros que contrata para el vehículo. “No saben a ciencia cierta si esa compañía va a cubrirlos en caso de ocurrir algún siniestro. Es algo muy difícil de solucionar, pero la ente debe informarse bien”.

“Hay que concientizar a las personas porque hay compañías que no pagan. Otras que te exponen a sufrir un juicio y cuando finaliza el juicio, ellos no responde, por lo que, quien debe responder es el asegurado con su dinero”.

En el caso de conducir con un seguro trucho o sin seguro, se labra una sanción administrativa que, llegado al caso de un siniestro, la empresa “barata” contratada, no va a dar respuestas. “Es la nada misma. Te hacen la multa, te radian el auto, pero no va a tener una cobertura frente a terceros”.

La recomendación del profesional es recurrir a las aseguradoras más conocidas o contactar un buen productor de seguros, que sea de confianza y que sepa explicar la situación financiera de las empresas de seguros. “Todos conocemos las empresas más conocidas y hay que comparar los precios. Lo importante es contratar mínimamente el seguro hacia terceros y todas las compañías tienen un precio similar entonces no hay mucha diferencia”.

Por último, comentó que le parece “irreal que una compañía no tenga dinero en su cuenta bancaria, pero esto es algo que se está dando en la realidad, es por ello que muchas veces se debe dirigir el pago del reparo de un auto a los dueños de los vehículos”.