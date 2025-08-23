Los préstamos de la Caja de Acción Social para empleados públicos atraviesa un año de alta demanda. Según informó su gerente, Sebastián Turcato, los créditos más solicitados en lo que va de 2025 son los personales y los destinados a refacciones de viviendas, que se consolidan como las líneas más elegidas por los trabajadores estatales de San Juan.

Turcato explicó que la institución debe afrontar un desafío constante: financiar incrementos salariales para 60.000 empleados públicos con una oferta de dinero limitada. “La demanda es infinita y la oferta, el dinero que disponemos, es finita”, señaló.

Actualmente, la Caja está entregando alrededor de mil millones de pesos en préstamos mensuales, cifra que, según el funcionario, representa un aporte clave a la economía local.

Entre las opciones disponibles, el crédito personal es el más solicitado, con un monto máximo de $1.200.000 en 24 cuotas. Le sigue el préstamo de remodelación de viviendas, que permite acceder hasta $2.300.000, mientras que para arreglos de vehículos se pueden obtener hasta $1.900.000.

Además, la institución cuenta con el préstamo asistencial de $800.000, destinado a cubrir gastos de salud que no contempla la Obra Social Provincia. “Muchos lo piden por tratamientos de oculistas u ortodoncias”, explicó Turcato.

Si bien algunos usuarios reclaman demoras en los turnos para acceder a los créditos, desde la Caja aseguran que “hay préstamos para todos”. Según Turcato, cada año se entregan más de 10.000 préstamos, lo que convierte a la institución en un pilar financiero para miles de familias sanjuaninas.