Este jueves fue inaugurada la segunda etapa de Calle 5, una obra clave que une Pocito y Rawson y que comenzó en 2020. La habilitación del nuevo tramo de la Ruta 155 marca el cierre de más de tres años de trabajos que transformaron la zona, con nuevas luminarias, bicisendas, arbolado y accesos a barrios en crecimiento.

En la jornada previa a la apertura oficial, los obreros que participaron en la construcción expresaron el orgullo por haber sido parte de la obra. “Muy buena experiencia, espectacular, de 10. Conocimos mucha gente, encargados, ingenieros, arquitectos”, contó uno de los trabajadores, que destacó el esfuerzo del equipo a lo largo de todo el proceso.

El contraste llegó con la voz de un comerciante frentista que, a pesar de reconocer la importancia de la obra, recordó los años de dificultades que atravesó su negocio. “Fue duro. El negocio estuvo cortado muchas veces, se vendía hasta el viernes para tratar de mantener. Esperábamos algún apoyo del Gobierno, pero nunca hubo”, relató.

El vecino agregó que la espera dejó huellas en la comunidad: “Mucha gente está contenta, pero fueron años de nervios, rabia y complicaciones. Hubo robos a los niños cuando volvían de la escuela y destrozos en los autos por los desvíos”.

La Calle 5, que conecta zonas de intenso tránsito particular y transporte pesado, además de áreas con nuevos barrios, volverá a ser una vía clave para la movilidad diaria de miles de vecinos. Los obreros que la levantaron la definieron como un motivo de orgullo; los comerciantes que la padecieron, como un largo camino de resistencia.