Calles inundadas y acumulación de agua: así están las rutas en San Juan
A raíz de las intensas lluvias, Vialidad Nacional emitió un informe detallado sobre el estado de los caminos en la provincia
Vialidad Nacional emitió un informe detallado sobre el estado de las rutas y caminos en San Juan. En el mismo, el organismo advirtió a los conductores que deben extremar las precauciones debido a las intensas lluvias que afectaron la región. Aunque en la mayoría de los departamentos no se reportaron incidentes mayores, algunas zonas presentan complicaciones como calles inundadas y acumulación de agua.
Situación por zonas
El informe, que recopila datos de distintas comisarías, destaca los siguientes puntos:
La Subcomisaría Santa Lucía Este recomendó transitar con precaución en varias calles de su jurisdicción.
Se reportaron inundaciones en el Barrio Las Calandrias y el Barrio 19 de Noviembre.
Rivadavia-Rawson y Zona Norte: Las rutas y caminos son transitables con precaución. En el norte, se registran leves lloviznas o lluvia constante.
En estas áreas, la lluvia persiste y se recomienda circular con mucha precaución. En la Zona Oeste, hay acumulación de agua en badenes y calles, mientras que en la Zona Sur se informó sobre la evacuación de personas.
La Comisaría 9° de Caucete confirmó que dos familias fueron evacuadas.
Las autoridades instaron a los conductores a ser prudentes y a respetar las indicaciones de tránsito para evitar siniestros. Además, informaron que continuarán monitoreando la situación para brindar asistencia a las personas afectadas por las inundaciones.