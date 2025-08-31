Calles inundadas y acumulación de agua: así están las rutas en San Juan

Vialidad Nacional emitió un informe detallado sobre el estado de las rutas y caminos en San Juan. En el mismo, el organismo advirtió a los conductores que deben extremar las precauciones debido a las intensas lluvias que afectaron la región. Aunque en la mayoría de los departamentos no se reportaron incidentes mayores, algunas zonas presentan complicaciones como calles inundadas y acumulación de agua.

Situación por zonas

El informe, que recopila datos de distintas comisarías, destaca los siguientes puntos:

La Subcomisaría Santa Lucía Este recomendó transitar con precaución en varias calles de su jurisdicción.

Se reportaron inundaciones en el Barrio Las Calandrias y el Barrio 19 de Noviembre.

Rivadavia-Rawson y Zona Norte: Las rutas y caminos son transitables con precaución. En el norte, se registran leves lloviznas o lluvia constante.

En estas áreas, la lluvia persiste y se recomienda circular con mucha precaución. En la Zona Oeste, hay acumulación de agua en badenes y calles, mientras que en la Zona Sur se informó sobre la evacuación de personas.

La Comisaría 9° de Caucete confirmó que dos familias fueron evacuadas.

Las autoridades instaron a los conductores a ser prudentes y a respetar las indicaciones de tránsito para evitar siniestros. Además, informaron que continuarán monitoreando la situación para brindar asistencia a las personas afectadas por las inundaciones.