El presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, Mauricio Colomé, realizó un diagnóstico del sector vitivinícola en el programa Entre Vistas y advirtió que el mercado interno atraviesa un momento crítico debido a la caída del consumo de vino. “Nunca hubo tanta calidad en San Juan, tantos varietales y valles, pero no estamos en la mente del consumidor”, afirmó.

Es importante tener en cuenta que en la década del 80 el consumo de vino en la Argentina alcanzaba los 80 litros per cápita, mientras que hoy cayó a menos de 15 litros. A esa caída en el mercado interno se sumó una merma en las exportaciones. “En San Juan prácticamente ninguna bodega invierte en publicidad, porque son campañas carísimas. Hoy no hay una bodega que tenga la espalda financiera para pagar una campaña de este tipo”, aseguró.

El dirigente consideró que la clave pasa por una política sostenida en el tiempo: “Lo que queremos los bodegueros es un proyecto consistente. Si no tenés una campaña permanente, la gente se olvida e incluso puede quedar un mal recuerdo”. En esa línea, remarcó que la promoción del vino debería ser una estrategia compartida: “Una campaña publicitaria para el vino debería ser algo común entre Estado y bodegas. El Estado no tiene que poner la plata, sino la sinergia”.

COVIAR

Otro de los puntos en los que Colomé fue contundente fue con relación a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR): “Para mí, ya pasó. Era un programa elaborado en 2010 que tenía como objetivo aumentar el consumo y no lo logró. Se tendría que haber disuelto y otra cosa debería suplirlo”.

El presidente de la Cámara de Bodegueros también advirtió sobre cuestiones de transparencia en la comercialización: “Un vino que se hace en San Juan y se fracciona en Mendoza debería estar etiquetado de esa manera. Cuando la contraetiqueta no lo aclara, es una cuestión de mercado y de ética”.

Colomé reconoció que San Juan perdió protagonismo frente a Mendoza en el mercado vitivinícola. “Hemos perdido en el mercado interno con Mendoza. Ellos tuvieron un desembarco de capitales extranjeros muy grandes, la vitivinicultura está más asentada allá y la mayoría de las empresas que envasan las botellas están en esa provincia. Por eso muchos de los vinos de San Juan salen con etiqueta mendocina”, explicó.

Además, señaló que la mayoría de las bodegas sanjuaninas producen graneles para que otras firmas embotellen en Mendoza: “A la hora de darle valor agregado nos cuesta. Cada vez hay menos bodegas que embotellan en San Juan”.

Informe INV

El último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), correspondiente a julio, volvió a reflejar un escenario complejo: tanto el consumo per cápita como las exportaciones de vino muestran una tendencia descendente. La pérdida fue del 0,8%, una cifra menor en comparación con otros rubros que registraron caídas del 12% o 15%. Para sostener esa relativa estabilidad, las bodegas decidieron no aumentar precios, aunque Colomé advirtió que se trata de una estrategia con límites.

