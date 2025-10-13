El próximo sábado 18 de octubre, San Juan vivirá una nueva edición de la Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama, una iniciativa impulsada por la Fundación Sanatorio Argentino junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Municipalidad de la Capital. La presentación oficial tuvo lugar en la Casa de Gobierno, durante un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

En el encuentro participaron el presidente de la Fundación, Alberto Buteler; el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Turismo, Guido Romero; la intendenta de la Capital, Susana Laciar; funcionarios provinciales y municipales, representantes de Jerárquicos Salud, miembros de la fundación y medios de comunicación.

Bajo el lema “Crear Conciencia es la Meta”, la caminata busca promover la detección temprana del cáncer de mama y reforzar la importancia de los controles periódicos como herramientas clave para salvar vidas. En su decimotercera edición, el evento se consolida como un espacio de encuentro y esperanza para quienes atraviesan la enfermedad y sus familias.

Durante la presentación, el gobernador Marcelo Orrego destacó el valor simbólico y social de la jornada: “Para mí, esta caminata trasciende lo deportivo: es un acto de amor, compromiso y esperanza. La detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales, y juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia". En ello sumó: "Los esperamos el 18 de octubre para caminar, colaborar y reafirmar que juntos podemos hacer posible la prevención y acompañar a quienes padecen esta enfermedad”.

Por su parte, el ministro Amílcar Dobladez remarcó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y la Fundación: “La unión de dos ministerios, un municipio y el Gobierno provincial demuestra la importancia de trabajar juntos por la concientización". "Hemos duplicado la cantidad de mamógrafos y acercamos unidades sanitarias móviles a lugares recónditos, pero lo fundamental es que las mujeres se acerquen a hacerse los estudios”, dijo.

El presidente de la Fundación, Alberto Buteler, subrayó “es una caminata maratón para todas las mujeres”. Y aludió la relevancia de sostener esta iniciativa año tras año: “La presencia del gobernador, del ministro de Salud y de la intendenta de Capital refuerza la importancia de esta maratón, que marca un hito en nuestra provincia. Con 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en el país, y sabiendo que una de cada ocho mujeres lo desarrollará en su vida, nuestra misión es promover la detección temprana a través de la concientización”.

Tras ellos el médico dijo que la presencia de las mujeres advierte a su entorno de la importancia de la concientización.

Detalles del evento

La caminata se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 11 horas, con punto de partida en el Estadio Aldo Cantoni. Serán 3 kilómetros de recorrido, abiertos al público en general, con el objetivo de unir a la comunidad en un gesto de compromiso y solidaridad.

“La propuesta trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de esperanza, donde la comunidad se une para caminar por la vida y la salud”, destacaron las autoridades.

Las personas que ya se inscribieron podrán retirar el comprobante de remera en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, ubicado en San Luis 432 oeste, Capital, desde el martes 14 hasta el viernes 17, en el horario de 8:30 a 12:30. Con ese comprobante, podrán solicitar la remera el mismo día del encuentro, de 8:30 a 10, en la puerta del estadio.