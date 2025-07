Campaña Sierra de Elizondo: realizan una colecta para niños de la Escuela Albergue

La solidaridad sanjuanina se moviliza una vez más en la "Campaña Sierra de Elizondo", una iniciativa que busca llevar "calorcito" y ayuda a los 17 niños, de entre 3 y 17 años, que asisten a la Escuela Albergue de Sierra de Elizondo, ubicada en Valle Fértil. La organizadora, Pato Rossomando, invitó a la comunidad a sumarse a esta noble causa que culminará con una jornada de entrega y trabajo el 20 y 21 de julio.

Para colaborar, los interesados pueden comunicarse directamente con Pato Rossomando al 2644474740. La colecta de donaciones se extenderá hasta el 19 de julio.

¿Qué se necesita?

La campaña está recolectando principalmente sábanas, toallones, abrigos y calzado para los pequeños. Pato Rossomando informó que cuenta con una lista de talles específicos que necesitan los alumnos, por lo que invitó a quienes deseen donar a pasarle su número de teléfono para coordinar la entrega de las donaciones.

Además, se está recibiendo calzado y ropa para adultos, ya que estas prendas serán destinadas a personas de Sierra de Elizondo y otras comunidades cercanas que también necesitan ayuda.

Logros y Desafíos: El Impacto de la Solidaridad

Gracias a la generosidad de la comunidad, la campaña ya ha logrado importantes avances. "Estamos muy felices porque con las salamandras calefaccionamos todos", expresó Rossomando. La calefacción de la escuela fue posible gracias a la donación de dos salamandras nuevas, adquiridas por un sanjuanino residente en Italia. Asimismo, la pintura para la escuela fue donada en parte por una reconocida pinturería y otra parte por un grupo de personas solidarias.

Además de llevar las donaciones, los voluntarios de la campaña tienen previsto pintar una parte de la escuela, contribuyendo así a mejorar el espacio de aprendizaje de los niños.

Bonos Contribución y Premios de Artistas Locales

Para aquellos que deseen colaborar de otra manera, la campaña ha puesto a la venta un bono contribución con un costo de $1500. Este bono ofrece la posibilidad de ganar premios donados por talentosos artistas y emprendedores locales:

Cuadro de Maca Schiapparelli

Obra de ART D'KO

Corte de Maxi Zacarías

Remerita Boutique

Un Gesto que Traspasa Fronteras

La "Campaña Sierra de Elizondo" ha generado un impacto más allá de lo esperado. Gracias a esta iniciativa, surgió la posibilidad de llevar donaciones a una escuela en el pueblo vallisto de Los Bretes, ubicado a 20 kilómetros de San Agustín. "Está bastante complicada esta escuela", lamentó Rossomando, evidenciando las múltiples necesidades en estas zonas rurales.

No obstante, Pato Rossomando también hizo un llamado a la acción a las autoridades. Conmocionada por el testimonio de cinco madres de Sierra de Elizondo, quienes le contaron que sus hijos deben ser trasladados a otra escuela para ir al baño, la organizadora expresó su preocupación: "Me han mostrado fotos. Nosotros solo vamos a llevar estas donaciones y ayudaremos a pintar, pero las autoridades correspondientes son las que se tienen que hacer cargo. No se pueden trasladar chicos como si fueran ganado o que estén haciendo sus necesidades en las afueras de la escuela".

La campaña "Sierra de Elizondo" es un claro ejemplo de cómo la solidaridad puede generar un cambio significativo en la vida de quienes más lo necesitan, a la vez que visibiliza las urgentes necesidades de las comunidades más vulnerables de la provincia.