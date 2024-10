Canal 13 habló con tres mujeres sobre la superación del cáncer de mama

En el marco del mes de octubre, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, el departamento de Pocito fue escenario de una serie de actividades que buscan generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos y brindar apoyo a quienes atraviesan esta difícil enfermedad. El móvil de Canal 13 estuvo presente para captar tres conmovedores testimonios de mujeres que enfrentaron, y en muchos casos superaron, el cáncer de mama.

Susana, una de las protagonistas, celebra cinco años desde que le fue diagnosticado el cáncer de mama, enfermedad que logró vencer gracias a la detección temprana: "Yo tenía todos los controles anuales y me sorprendió en el último", contó con firmeza. "Me operaron, me hicieron quimioterapia y ahora estoy bien porque he cumplido con todo lo que me dijo el médico". Susana relató que su caso fue detectado en un control rutinario, algo que la dejó impactada: "No sentía nada, fue el control que me descubrieron. Tenía una pequeña manchita y ahí descubrieron el cáncer".

La emoción la invade al hablar de su recuperación, asegurando que la vida le ha devuelto la energía: "Yo me siento re bien, hago actividad física, hago mis cosas en casa. Me falta un año de tratamiento, pero ya me siento superada". Con la fortaleza que la caracteriza, Susana se animó a compartir un mensaje de esperanza: "Les digo a las chicas que hay que seguir el tratamiento y la dieta. Me cuido un montón y mi vida sigue siendo igual". Como símbolo de su lucha, luce un tatuaje en la muñeca que combina el logo del cáncer de mama con el nombre de sus seres queridos.

El relato de Mirta, otra sobreviviente, refleja la dureza de la enfermedad y su capacidad para aferrarse a la esperanza: "Esta semana, el martes, me hice la sexta quimio. Tenía diformas cancerígenas en la boca y en la garganta", narró. Tras el tratamiento, los resultados fueron alentadores: "A la tercera quimio me hicieron la vuelta al PET y ya no tengo nada". Con una sonrisa, agregó: "Lo tenía que hacer por mis hijas, porque tengo hija y nieta. Tenía que poner de mí".

Finalmente, María Cristina, hermana de Mirta, brindó su testimonio sobre una experiencia similar vivida hace 40 años, cuando le diagnosticaron cáncer de mama: "Me sacaron el pecho, me hicieron quimio y cobalto. Aquí estoy, así se puede", declaró con firmeza. A pesar de lo duro que fue para ella, especialmente con hijos pequeños, María Cristina nunca se rindió, y cuando le detectaron otro tumor en la espalda, respondió con fuerza: "No, me levanto de esta cama, me lavo la cara y sigo luchando. Y aquí estoy".

Con estas historias las mujeres recordaron que el cáncer no solo se combate en los consultorios, sino también con la actitud y el apoyo de los seres queridos.