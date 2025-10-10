San Juan vuelve a destacarse a nivel nacional gracias al talento de sus jóvenes. Los alumnos Brisa Morán, Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone, de la Escuela Primaria Hipólito Vieytes, de Caucete, obtuvieron el primer puesto en las III Olimpiadas Nacionales de Robótica, organizadas por la Universidad Iberoamericana de Informática y desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El certamen reunió más de 20.000 proyectos de todo el país, y el equipo sanjuanino logró ubicarse entre los cinco mejores antes de imponerse en la gran final. Con el apoyo del Gobierno de San Juan y el Ministerio de Educación, los jóvenes representaron a la provincia frente a escuelas de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, obteniendo el primer lugar en la categoría Robótica.

Un dato que enorgullece aún más es que la Escuela Vieytes fue la única institución de gestión estatal que llegó a la instancia final. El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de los alumnos con su asesora en Tecnología, Romina Corriente, la maestra Érica Osan y la directora Nélida Díaz, quienes los acompañaron en todo el proceso.

“Para nosotros ha sido muy importante poder participar en Capital Federal. Nos ha costado mucho, ha sido una ardua tarea, las docentes han trabajado muchísimo y los alumnos también”, expresó emocionada la directora Nélida Díaz.

Además, destacó el valor simbólico del reconocimiento: “Llegar hasta esta instancia fue hermoso, ya nos sentíamos ganadores por el solo hecho de estar en Capital Federal. Ganar el primer puesto a nivel nacional es un doble premio para nosotros. Los chicos están felices y hemos festejado un montón”.

Los campeones nacionales de Robótica arribarán a San Juan el próximo domingo, donde serán recibidos por su comunidad con orgullo y alegría.