Canal 13 estrena “Más Salud”: microprogramas con los mejores consejos médicos

A partir de este lunes, Canal 13 incorpora a su pantalla un ciclo de microprogramas dedicados a la salud. Conducido por la periodista Laura Caravello, el espacio busca ofrecer información práctica y confiable de la mano de especialistas locales.

“El objetivo del programa es educar y concientizar. Vamos a hacer un recorrido con distintos profesionales para aprender sobre temas que nos interesan a todos, porque la salud es lo más importante”, destacó Caravello en el programa Mirá quien habla.

Los micros, que se emitirán desde las 15 hasta las 7 de la mañana en diferentes franjas horarias, cubrirán diversas áreas médicas. “En el primer programa hablamos de odontología, un tema que genera muchas dudas e incluso temores. Queremos despejar mitos y acercar a la gente a los especialistas”, explicó la conductora.

El ciclo, que lleva el nombre “Más Salud”, busca ser dinámico y participativo. “Queremos informar de manera concreta, directa y con un lenguaje accesible para el público. Además, los televidentes podrán interactuar con nosotros a través de la cuenta de Instagram @massalud.tv. Allí pueden enviar preguntas que trasladaremos a los profesionales invitados”, señaló Caravello.

La periodista subrayó la importancia de la participación de los especialistas: “Vamos a hablar con pediatras, odontólogos, cardiólogos y médicos de distintas áreas. Ellos nos van a ayudar a derribar mitos, explicar tratamientos y a comprender mejor cómo cuidar nuestra salud”.

Caravello recordó que el proyecto tiene historia. “Este programa ya estuvo al aire durante seis años y fue muy pedido por el público. La gente nos seguía consultando y los videos seguían circulando. Por eso, traerlo ahora a la pantalla de Canal 13 es un paso importante. Sentimos que era un contenido necesario”.

El regreso de “Más Salud” combina televisión y redes sociales para ofrecer información confiable y de utilidad cotidiana. “La idea es generar un ida y vuelta con la audiencia para aprender juntos. Saber cómo se diagnostican ciertas enfermedades o qué cuidados son necesarios puede marcar la diferencia en el bienestar de todos”, concluyó Caravello.