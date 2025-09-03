La tarde del martes 2 de septiembre se vivió a puro cine en San Juan. Canal 13 y Cinemacenter unieron fuerzas para ofrecer a los televidentes una avant premier exclusiva de “Together”, la esperada película de terror que ya generaba expectativa a nivel internacional.

Desde las 19, la sala del complejo se colmó de público que no quiso perderse esta proyección anticipada. Niños, adolescentes, adultos y familias completas disfrutaron de la experiencia, que además estuvo acompañada de pochoclos y gaseosas para completar la clásica atmósfera de una noche de estreno.

Previo a la función, el móvil de Canal 13 entrevistó a los ganadores de las entradas, quienes compartieron su entusiasmo por ser parte de este evento cultural.

Con críticas positivas en su debut internacional, “Together” llegará oficialmente a las salas del Cinemacenter de San Juan este jueves 4 de septiembre, consolidándose como una de las producciones más esperadas del año dentro del género de terror.