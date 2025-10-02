CANME (Cannabis Medicinal San Juan S. E.) ha logrado un avance significativo en la industria del cannabis y el cáñamo en Argentina al obtener la licencia agrícola para el cáñamo industrial, contó en el programa Jorge por la Mañana, el presidente de la empresa estatal sanjuanina, Gonzalo Campos.

La licencia fue otorgada por un período de cinco años por la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este permiso habilito a la empresa sanjuanina para ingresar inmediatamente en una etapa de investigación que se centrará en el producto y la genética de la semilla del cáñamo.

El desarrollo de CANME en el sector del cáñamo marca una clara distinción respecto al cannabis medicinal, donde su producción está destinada a la elaboración de productos farmacológicos para la industria farmacéutica. En cuanto cáñamo industrial, está enfocado en el área productiva e industrial, con aplicaciones en sectores como el textil y la construcción. De este cultivo se aprovechan la fibra, la semilla y el grano.

Un aspecto central de este desarrollo es que la investigación y el desarrollo genético no serán llevados a cabo por inversores privados, sino directamente por la propia empresa estatal CANME.

Esta licencia ubica a San Juan como una de las pocas empresas en el país que se encuentra en condiciones de llevar adelante esta acción, abriendo un nuevo y prometedor mercado para la provincia.