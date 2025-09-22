Capital mantuvo el espacio verde del Parque de Mayo con empleados municipales trabajando

Este domingo se celebró en la provincia el Día del Estudiante y de la Primavera. El Parque de Mayo fue el escenario elegido por casi 30.000 personas que llegaron al lugar para disfrutar de bandas musicales y una fiesta organizada por el Gobierno de San Juan. Debido a la contingencia de personas, desde la Municipalidad de la Capital se llevó a cabo un protocolo para mantener el espacio verde, la limpieza y el orden público.

La intendenta Susana Laciar dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó que los festejos en el parque de su departamento es un clásico, “acompañamos al gobierno de la provincia y trabajamos en conjunto con ellos. Quiero agradecer a los empleados municipales por el gran trabajo que realizaron para que esté todo limpio”.

“Trabajó también en el lugar, en conjunto con la Policía de San Juan, la policía comunal de Capital, la gente del ECO también fue afectada con los monitores, que realizaron recorridas y controlaron el pulmón del parque. Por último, se realizó una gran labor con la gente de Ambiente del municipio, porque ellos son quienes dejan todo cuidado, ordenado y limpio”, concluyó.