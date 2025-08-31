Cáritas lanzó una campaña para ayudar a las familias afectadas por las lluvias

El Temporal de Santa Rosa llegó con intensas lluvias a San Juan. Las precipitaciones e incluso nevadas provocaron cortes de luz, derrumbes de viviendas, familias asistidas y evacuadas. Ante este panorama provincial, la sede sanjuanina de Cáritas organizó una campaña solidaria para ayudar a los afectados.

A través de sus redes sociales, la organización nacional informó que están llevando adelante una movida solidaria para asistir a las familias afectadas por el temporal. Los sanjuaninos que deseen ayudar pueden colaborar donando abrigos, calzados, colchas y alimentos no perecederos.

En el flayer con el que promocionaron esta movida solidaria especificaron que los interesados en donar pueden comunicarse con Carina al 2644146179 o Silvia al 2644837738. Así como también serán recolectadas en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Rivadavia.

Familias evacuadas en varios departamentos

El Temporal de Santa Rosa llegó con lluvias que obligaron a las autoridades a activar la emergencia climática. El sábado, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano había reportado operativos de asistencia a 360 familias de Caucete, Chimbas, 25 de Mayo y Pocito. Este domingo se extendieron a otros departamentos: Sarmiento, Rawson y Zonda.

Aunque desde la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias no actualizaron aún la cifra, lo cierto es que, respecto al sábado, el número de familias evacuadas creció con las precipitaciones del 31 de agosto.

Relevamiento del sábado

50 familias de Caucete (en Las talas, Costa Canal, El chasca, Los Médanos)

50 familias de 25 de mayo (zona de Costa Canal y La Chimbera). En este departamento hay una familia evacuada.

200 familias de Chimbas con requerimientos en Villa Paula, Barrio San Ramón,

Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa o

Obrera, Lote hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión, Villa Sarmiento. Asistencia a 250 familias

10 familias de Pocito