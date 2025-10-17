En un gesto de compromiso y empatía con los sectores más vulnerables, Cáritas Santa Lucía realizó una feria solidaria con el objetivo de recaudar fondos para asistir a más de 60 familias del departamento que atraviesan momentos difíciles.

El padre Fabricio Pons, referente de la parroquia, explicó que “Cáritas tiene como objetivo en cada comunidad cristiana brindar un servicio de cercanía, de amor y de solidaridad a la gente necesitada”. En ese sentido, destacó que “la caridad implica ver en las personas el rostro de Jesús”, recordando que el trabajo solidario también es una forma de encuentro espiritual.

Por su parte, Ana María Segada, voluntaria de la institución, detalló cómo se organiza la ayuda durante el año. “Tenemos una planilla con familias necesitadas de la comunidad y realizamos ferias solidarias, similares a las americanas, pero con precios mucho más bajos. Todo lo recaudado se destina a comprar mercadería para quienes más lo necesitan”, señaló.

Actualmente, unas 65 familias forman parte del programa de asistencia. “La mayoría tiene al menos tres hijos y no cuenta con un sueldo fijo. Atendemos los martes de 17 a 20, donde analizamos las necesidades básicas de cada grupo para poder ayudar de forma más justa”, explicó Segada.

Además del apoyo material, el equipo de Cáritas también ofrece un espacio de contención. “No solo entregamos mercadería, también compartimos un momento de oración y acompañamiento espiritual. Muchas personas necesitan sentirse escuchadas y contenidas”, agregó la voluntaria.

Finalmente, desde la organización invitaron a toda la comunidad de Santa Lucía a sumarse a las ferias solidarias, donde se ofrecen prendas nuevas y casi nuevas a precios muy accesibles. “Cada compra es una ayuda directa para una familia del departamento”, concluyeron.