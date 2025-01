Carlos Goya: "Ha sido un año durísimo para los Derechos Humanos, hemos hechos retrocesos atroces con conquistas que desde el 83' en adelante se habían incrementado, que en los 90' de habían fortalecido y que a partir del 2006 se hicieron políticas públicas. Ver cómo se están masacrando, mancillando y negando es terrible"

"Hemos perdido el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, el cierre del INADI, a partir del 31 de diciembre dejará de existir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

la quita de facultades a la CONADI, PROGHIBEN INVESTIGACIÓN PROPIA para encontrar a los nietos

"Hay veces que la gente pierde el eje de qué son los Derechos Humanos. El único que puede violar los Derechos Humanos es el Estado en su rol de tal. Cuando un jubilado no tiene para comer hay una negligencia del Estado, y, por tanto, una vulneración de los Derechos Humanos. Cuando se mata a un joven por las espaldas sin haber sin haber cometido delito alguno, hay una violación de los Derechos Humanos. Cuando una persona con discapacidad no tiene acceso a los medicamentos, un niño con cáncer no tiene acceso a su tratamiento o una persona con HIV no se le están dando sus medicamentos hay una grave vulneración a los Derechos Humanos"

"En democracia, con estos gobiernos libertarios se vulneran los Derechos Humanos ya sean individuales o colectivos y la gente no lo observa"

"Es muy fácil generar una cultura de odio e ir contra los organismos de protección que son los organismos de Derechos Humanos, que son los que van a estar atentos a todas estas vulneraciones"

"Lo bueno es que buscan callarnos y que cada vez que a través de la historia buscaron silenciarnos la lucha continúa y continúa en las calles"

Nos ha pasado a muchos que transitoriamente hemos sido funcionarios, pero en realidad nuestra lucha es cuando el gobierno es opositor a los Derechos Humanos y nos encuentran marchando en las calles, esto es volver a las bases"

QUÉ PASÓ?

VARIAS generaciones que crecieron en democracia y no han conocido lo que fue la vulneración de Derechos Humanos durante una dictadura militar. Entonces los que están en contra de ello apuntan al olvido, generando que es mentira, que no pasó, que no era nada

"Hay que seguir saliendo, hay que conquistar a los jóvenes

reconoció que están atrasados con los medios de enamoramiento

batalla en redes sociales, no puede ser que una red social mueva el termómetro de la genre

nadie se centra en buscar una verdad, una opinión objetiva

fake news

no combatir el odio con el odio

falta de empatía, "Si no tengo un niño en una escuela rural a 200 kilómetros, ni me interesa que pase con la educación rural"

jubilado con la mínima, o persona con discapacidad o con una enfermedd terminal no les importa

desamparados por el Gobierno Nacional, no acompñaa, no coioca, reiteradas audiencias con el Ministerio de Gobierno que por el tema archivo y política Memoria, Verdad y Justicia y no hay respuesta. "La obsecuencia también es vulneración a los Derechos Humanos"

armar una gran mesa provincial de derechos humanos que se maniiesten encotrnr de policitas que vulenren derechos y son negacionistas, ese3 es el

Entendimiento con Villarruel

A lo largo del 2024 se pudo ver "coqueteos" de ciertos sectores del peronismo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, una confesa negacionista sobre lo ocurrido durante la última y más sangrienta Dictadura Cívico Militar. Sobre estos episodios, Carlos no dudó en señalar "esas personas que tuvieron entendimiento nunca fueron realmente peronistas. Sino que se valieron de una plataforma para llegar a un lugar, y cuando ostenta poder están mostrando lo que son".

El nieto recuperado 92 confesó que estos entendimientos de un sector del peronismo con Villaruel le molestan mucho. Para luego afirmar que la vicepresidenta de la Nación es un personaje muy oscuro. Yo podría hablar rato largo, yo conozco la trastienda, el cómo y mucho de su historia"

La relación con el Justicialismo en San Juan

Sob, buenos militantes, gente

"Desde chico soy brutalmente sincero. A mis hijos les voy contando la verdad, ayornando un poco a la edad que tienen, pero siempre han conocido la verdad entera. Ellos saben muy bien que sus abuelitos están desaparecidos, quieren que algún día se encuentren los restos. Es que la base de esto es mostrar mucha empatía. Los llevamos con mi compañera, con mi esposa a cuanta marcha hay porque tienen que aprender a marchar por los derechos de los demás, a empatizar con el otro. Como militante, como persona y como padre me tengo que mostrar en todos los aspectos de mi vida como soy, pero también va en darles la libertad de mostrarles lo que uno es y que ellos elijan el camino. Yo quiero que en un momento se paren y me digan, para mí está todo mal lo que vos decís y eso habla de la libertad y del convencimiento en sí. En ese camino buscamos generar gente de bien en el futuro, buscamos formar buenos ciudadanos, buenos militantes, gente convencida. Yo creo que la empatía que tienen va por el buen camino"

¿Tienen miedo de lo que pueda venir bajo un contexto de crecimiento del negacionismo?

A esta pregunta, en primera instancia, Carlos mostró su preocupación por los ataques masivos y crueles vía redes sociales. "Lo que pasa es que en esos ataques muchas veces tocan a la gente que uno ama; como esposas, hijos. familia. Por ese lado si me preocupa mucho". Luego aseguró no tener miedo a los ataques impulsados por sectores de la Libertad Avanza y otros espacios de derecha. "Miedo no puedo tener. En lo particular, yo fui desaparecido, me mataron a mis dos viejos, sufrieron torturas, vejaciones, violaciones, me robaron durante 28 años... miedo no puedo tener, pero sí me preocupa el país del futuro que van a tener mis hijos"

"Mi deseo y las ganas que esta lucha no es individual, es colectiva. Hoy soy yo una de las caras en este momento, pero hay un gran grupo de gente convencida, comprometida y que está esperando al otro que se sume. Creo que podemos construir una Argentina mejor, un destino y un futuro mejor para nuestros hijos, y esto se va a lograr con amor y empatía"