El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, informó que el nuevo centro de rehabilitación para jóvenes con consumos problemáticos avanza en su etapa final y podría inaugurarse próximamente. El proyecto denominado Casa Activa contempla 120 camas en total, con un aporte de 50 por parte del Sedronar, y busca brindar atención integral a personas que hoy deben realizar sus tratamientos fuera de la provincia.

“Tenemos chicos que están realizando tratamiento en Córdoba, Buenos Aires y Jujuy, y queremos que puedan hacerlo acá. Primero porque es muy costoso, y segundo, porque al estar cerca de sus familias, la recuperación es más efectiva”, explicó Platero.

El centro funcionará dentro del complejo Casa Activa, un espacio que originalmente dependía del PAMI y fue transferido al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) gracias a gestiones realizadas junto al gobernador. Actualmente, el IPV trabaja en la entrega de la obra, realizando tareas de reparación y mantenimiento tras algunos actos de vandalismo.

“Estamos haciendo service a los termotanques, reponiendo vidrios y evaluando si los tabiques y cerramientos deben adaptarse. Una vez que finalicen esos trabajos, entrará el área de Infraestructura con las obras menores, y después podremos ponerlo en funcionamiento”, precisó el ministro.

El proyecto contempla dos espacios diferenciados: uno destinado a la niñez, que atenderá a niños desde recién nacidos hasta los 11 años, y otro que será el centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos graves, donde se realizarán trabajos multisectoriales entre el Ministerio de Familia, el Ministerio de Salud —especialmente el área de Salud Mental— y otros organismos del Estado.

Aunque aún no hay una fecha definida para la inauguración, Platero aseguró que el objetivo es acelerar los tiempos para que el establecimiento entre en funcionamiento cuanto antes.

“Si fuera por mí, abriríamos ya, pero todavía falta equipar el lugar y definir el equipo profesional que trabajará allí”, expresó.

El futuro centro representa un avance clave para la red de contención social y sanitaria de San Juan, ya que permitirá ofrecer tratamientos públicos, integrales y cerca del entorno familiar, evitando el desarraigo y fortaleciendo el acompañamiento a jóvenes en proceso de recuperación.