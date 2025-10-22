En su paso por el programa “Todos Vivos”, Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano brindó detalles sobre la inminente puesta en marcha de Casa Activa y el plan para centralizar la atención de los niños bajo tutela judicial, buscando mejorar significativamente su calidad de vida. El funcionario indicó que el 1 de noviembre será la fecha clave, en la que las sedes de Pocito y Chimbas pasarán del IPV al ala de la cartera que está a su cargo.

Platero informó que el IPV se está haciendo cargo de los arreglos necesarios en el edificio de Casa Activa, que, a pesar de ser nuevo, sufrió daños por vandalismo. "Se está haciendo cargo de arreglarlo el IPV, quizás el primero de noviembre nos lo entreguen", afirmó el ministro. Además de las reparaciones, se está realizando el service a los termotanques del inmueble.

Una vez entregado, Casa Activa se destinará a dos fines esenciales:

El edificio ubicado en Chimbas será destinado para tratar consumos problemáticos.

El edificio de Pocito funcionará como un nuevo y moderno Hogar de Niños, con capacidad para albergar a 120 chicos.

El proyecto más ambicioso revelado por Platero es la centralización de los niños bajo el cuidado del Estado en el nuevo Hogar de Niños en Pocito. Esta medida busca poner fin al actual esquema de alojamiento disperso.

"No queremos tenerlos más en 18 casas que tenemos alquiladas. Están en camitas cuchetas, un poquito amontonaditos", explicó el ministro, enfatizando la necesidad de ofrecer un entorno más digno.

La nueva sede única promete una "gran calidad de vida" y una infraestructura completa para el desarrollo de los menores, que incluye:

Gimnasio y pileta climatizada

Invernadero para actividades laborales

Salón de Usos Múltiples (SUM) y un gran comedor

"Cuando inauguremos esta nueva sede única tendrán mejor calidad de vida", aseguró Platero. Actualmente, el Ministerio tiene a su cargo a 203 chicos derivados por la justicia.

Dirección de Niñez

El ministro destacó la labor que se realiza actualmente en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, incluso bajo las condiciones actuales: "Ahora los llevamos a la escuela, se les da alimentos, se los lleva al médico, se les compra la ropa", enumeró.

Platero elogió la calidad del trabajo profesional: "Hay un gabinete psicopedagógico importante y también es un área que trabaja con mucho compromiso de los profesionales que trabajan ahí"

Reactivación de la Casa de la Bondad

Finalmente, el ministro destacó la reactivación de la Casa de la Bondad, una institución dedicada a brindar acompañamiento a personas en la etapa final de su vida. El Gobierno formalizará su colaboración con esta entidad a través de un convenio marco.