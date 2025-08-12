En San Juan desde hace tiempo que están prácticamente listos los complejos de viviendas de Casa Activa. Los mismos están situados en Pocito y Chimbas, totalizando 32 casas que todavía esperan ser habitadas. En ese sentido desde el Gobierno Provincial manifestaron su intención de que las mismas sean utilizadas por menores en situaciones vulnerables. Sobre esto Orrego contó que probablemente en estas próximas semanas haya novedades respecto a esto.

Estos complejos están compuestos de monoambientes y casas de un dormitorio, sumado a una piscina y hasta un Salón de Usos Múltiples. Sobre el destino de estos hogares se refirió Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, instantes antes de encabezar la entrega del barrio Los Molinos.

“En estas próximas semanas pueden haber novedades. Son cuestiones que ya hemos convenido de manera tácita y con convicción política. Queremos ayudar a chicos que están en situación judicial, que quiere decir que no tienen padres o que alguno de sus progenitores tienen algún inconveniente como por ejemplo con su sanidad mental, consumo de drogas, etcétera”, expresó.

Siguiendo en la misma línea el jefe de Estado Provincial, aseguró que bajo ningún contexto piensan en dejar de lado esta iniciativa, más allá de que les está tomando más tiempo del esperado.

“A este tipo de programas no pensamos dejarlos, sino que queremos ponerle toda la fuerza y de alguna manera le vamos a encontrar una solución. Creo que cuando uno da la mano tiene que cumplir con la palabra, creo que esto se va a dar y va a ser un lugar muy placentero para los niños que están en esa situación”, sentenció.