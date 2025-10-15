Casa Cuna ha lanzado un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad sanjuanina para poder garantizar la alimentación de dos bebés que se encuentran bajo su cuidado. Se necesitan leches medicamentosas especiales, cuyo alto costo dificulta su adquisición constante.

Eliana Ortiz, protesorera de la institución, explicó al móvil de Canal 13 que algunos de los pequeños albergados presentan problemas de salud específicos, como alergias alimentarias o dificultades digestivas, por lo que requieren fórmulas prescritas por pediatras. Específicamente, la necesidad apunta a las leches Comfort y Leche Pepti Junior HE.

"Se trata de tarros de 400 gramos, que están arriba de los $200.000 pesos cada uno. Pedimos a la comunidad que si tienen tarros para donarnos, se pueden comunicar con nuestra institución a través de nuestras redes sociales o pueden dejarlos por la institución", detalló Ortiz.

Formas de Colaborar

La Casa Cuna, ubicada en el predio del Hospital Rawson (con entrada por Santa Fe y Patricias Sanjuaninas), ofrece distintas vías para quienes deseen ayudar:

Donación de Tarros: quienes tengan en su poder las leches Comfort o Leche Pepti Junior HE pueden acercarlas directamente a la sede de la institución.

Aportes Económicos: se reciben donaciones de dinero para la compra de las fórmulas a través del alias: casacuna.sanjuan. Esta es una cuenta de Mercado Pago a nombre de la institución.

La protesorera destacó la respuesta inicial de la comunidad: "La comunidad sanjuanina siempre es muy solidaria, siempre nos está apoyando y nos hacen llegar su apoyo". Confirmó que ya han recibido tanto dinero como algunos tarros de leche, y expresó su agradecimiento a quienes ya han colaborado.

A pesar de las primeras donaciones, la necesidad persiste debido al elevado costo y la demanda constante de estas fórmulas especializadas, por lo que el pedido de ayuda se mantiene vigente.