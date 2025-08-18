La Asociación Casa Cuna San Juan emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre maniobras fraudulentas que se realizan en su nombre. Según informaron, en las últimas semanas se detectó la presencia de una persona que solicita dinero o donaciones en la vía pública en representación de la institución, algo que desmintieron de manera categórica.

“En las últimas semanas se ha reportado la presencia de una persona que, en nombre de nuestra institución, solicita colaboración, lo cual es absolutamente falso”, señalaron desde la ONG.

Casa Cuna es una organización sin fines de lucro que trabaja en favor de la niñez y se sostiene gracias al aporte de sus socios y al apoyo solidario de la comunidad sanjuanina. “La comunidad siempre nos acompaña con gran generosidad en nuestra labor”, destacaron.

Asimismo, recordaron cuáles son los canales seguros para quienes quieran sumarse a la causa: “Agradecemos profundamente a quienes nos ayudan de manera transparente y responsable, y remarcamos que la forma correcta de colaborar es asociándose o realizando donaciones a través de nuestros canales oficiales”.