En menos de dos meses de trabajo, una empresa pudo entregar los resultados sobre el estudio del suelo en el Museo y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Allí se determinó que la principal causa del hundimiento del suelo y la generación de grietas en la pared de la cara norte del edificio es la humedad.

Alfredo Rodríguez, licenciado en geofísica y gerente general de la firma Geo Ar, explicó a Diario 13 cómo realizó el estudio.

“Usamos cinco métodos geofísicos y determinamos que, en gran medida, en la zona norte, hay mayor riego y también mayor acumulación de agua debido a las lluvias. Además, el muro de la zona norte no está reforzado ni con vigas, ni columnas, ni zapatas de hormigón”, explicó el especialista.

Debido a todas estas causas, en el suelo se produce un efecto particular; un cambio en las condiciones del suelo debido a la humedad y eso provoca un “asentamiento diferencial” de la estructura, es decir se asienta la parte norte y por eso se observa una falla en la estructura orientada hacia la avenida Libertador.

Sugerencias

Una de las sugerencias que hizo Rodríguez fue suspender el riego de ese sector. En el patio central, donde se ubica la higuera de Doña Paula, hay un sistema controlado y medido que no afecta a los muros. En cambio, en el área norte, el riego cambia las condiciones del subsuelo. También sugirieron la realización de un drenaje francés, es decir, una zanja con material permeable como gravas. Y otra opción que se propuso fue transformar el jardín norte en una plaza seca.

De esta manera, y por un par de meses, el sistema de riego del museo en la zona norte será modificado y pausado hasta aproximadamente principios de noviembre.

“En noviembre vamos a realizar mediciones para ver cuál es el efecto que se produjo al haber suspendido el riego”, aclaró Rodríguez.

Rodríguez aclaró que realizó el estudio ad honorem como una forma de reconocimiento al prócer sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento. Además el geofísico invitó a empresas constructoras o de ingeniería civil que quieran sumarse al proyecto para ver qué opciones se pueden tomar para minimizar el asentamiento o contribuir al sostenimiento de la estructura.

Vibraciones y tránsito

Algo que muchos sospechaban es el tránsito sobre avenida Libertador, ya que la pared más dañada es justamente la que da hacia el norte y en dirección a esa arteria también se encuentra el jardín problemático. En este caso, Geo Ar, determinó que las mediciones de tráfico vehicular no arrojaron valores críticos. Esto quiere decir que el tránsito no sería el principal problema en relación con el deterioro edilicio. Sin embargo, se comprobó una serie de eventos dañinos debido a la malformación del pavimento.

Según Rodríguez, el tránsito produce una gran cantidad de eventos sin llegar a ser críticos. Sobre todo, los resaltos que están relacionados directamente con las deformaciones que hay en el pavimento. Algunos desniveles o bloques que cuando los vehículos caen, generan una onda que perturba y hay que seguir estudiándolo.

“No hemos encontrado valores críticos, pero vamos a seguir midiendo en distintas horas pico”, concluyó el especialista.

Cabe mencionar que desde diciembre desde 2007, sobre calle Sarmiento, casi en la entrada al museo, se realizó la Peatonal Maestro de América, lo que favoreció la conservación del edificio, en el sentido de disminuir los caudales de tráfico vehicular en la zona.

Que hacía Sarmiento en el área agrietada

El ala norte del Museo y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, fue deteriorada por el terremoto de 1944, pero anteriormente, el prócer sanjuanino utilizaba ese sector de la vivienda como despacho gubernamental. Se podría decir que, en esa ala, supo funcionar “la Casa de Gobierno” de San Juan. Luego, en el terremoto del 2021, se ocasionaron estas fallas en esa zona.

Dato

El estudio del suelo realizado por Geo Ar finalizó en menos de dos meses.

Dato II

La Casa Natal de Sarmiento fue el primer edificio declarado Monumento Histórico Nacional en 1910.