La Emprendedora del Sol 2025 comienza a tomar fuerza en San Juan. A pocas horas del cierre de inscripciones, ya son más de 180 mujeres de toda la provincia las que se sumaron a este certamen que busca visibilizar, acompañar y premiar proyectos liderados por sanjuaninas en distintos rubros productivos.

Enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, el concurso recorre los 19 departamentos en busca de talentos femeninos, ofreciendo no solo 73.500 millones de pesos en premios, sino también capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para potenciar las ideas y negocios participantes.

Cómo será la competencia

Tal como sucedió en 2024, en una primera instancia se elegirán las representantes de cada municipio. Luego, un jurado conformado por referentes del sector productivo definirá a la ganadora provincial, quien recibirá el premio mayor de 7 millones de pesos.

Los premios en la instancia departamental serán:

$2.000.000 para el primer puesto.

$1.500.000 para el segundo puesto.

A estos montos se suman el reconocimiento provincial y el acceso a una red de acompañamiento para consolidar cada proyecto.

Quiénes pueden participar

El concurso está abierto a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea, vinculados a sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en áreas urbanas como rurales.

Inscripciones y fechas claves

El plazo de inscripción vence este 10 de septiembre. Las interesadas pueden registrarse a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) o en las oficinas municipales.

El cronograma prevé las evaluaciones locales en septiembre, las capacitaciones en octubre y la gran premiación final el 22 de noviembre.