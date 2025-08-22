Un sismo de magnitud 5.3 se registró en la tarde de este viernes 22 de agosto en la provincia de La Rioja, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento se produjo a las 17:42:26 hora local, con epicentro a 122 kilómetros al suroeste de la capital riojana y a 33 kilómetros al norte de Villa San Agustín, en la provincia de San Juan. La profundidad fue de 10 kilómetros, lo que lo convierte en un evento superficial y, por lo tanto, más perceptible en superficie.

El temblor fue percibido en varias localidades de La Rioja y San Juan, aunque hasta el momento no se registraron daños materiales ni heridos. Los informes preliminares señalan que en la zona epicentral se sintió con mayor intensidad, provocando alarma en la población.

En la capital riojana, algunos vecinos reportaron vibraciones en edificios y viviendas, mientras que en Villa San Agustín y alrededores se percibió con mayor fuerza debido a la cercanía del epicentro.

La región de Cuyo y el noroeste argentino forman parte de una zona históricamente sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Por ello, eventos de este tipo son frecuentes, aunque no siempre generan consecuencias graves.