La tradición y el prestigio de la vitivinicultura sanjuanina se refuerzan con la edición 2025 de “Cata San Juan”, el evento de evaluación de vinos más antiguo del país. Así lo manifestó el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, en una entrevista con el programa "Vino para Contar", donde resaltó la creciente convocatoria del evento y la necesidad de una reinvención constante en el sector.

El ministro Fernández celebró el nivel de participación alcanzado en la edición actual, subrayando la convocatoria a nivel nacional: “Para nosotros es muy importante la cantidad de bodegas que participan de otras provincias”.

El evento recibió 382 muestras de vinos de más de 90 bodegas, un número significativo que marca la relevancia de la Cata a nivel nacional. De este total, casi la mitad (46%) de las muestras son de bodegas que provienen de afuera de San Juan.

"Hemos recibido más de 90 bodegas este año", afirmó Fernández, quien aprovechó para reconocer el "esfuerzo que hace el Colegio de Enólogos y el Centro de Enólogos de la Provincia que le vienen poniendo el hombro hace tanto tiempo para sostener la evaluación de la calidad de nuestros vinos."

Según el Ministro, la labor de los profesionales es crucial, ya que al otorgar una "medalla a cada etiqueta y un certificado de garantía" le dan "chapa, prestigio" a los vinos sanjuaninos.

Redefiniendo estrategias

Fernández hizo hincapié en la necesidad de adaptar la industria a un escenario global complejo, marcado por un consumo decreciente. "El consumo cae a nivel mundial y del cual el consumo argentino no se escapa", advirtió.

"Las estrategias en cuanto a la vitivinicultura hay que rediseñarlas permanentemente", señaló el Ministro, explicando que se trata de una industria dinámica donde los cambios se producen en períodos de tiempo cada vez más cortos.

El sector, además, presenta una gran heterogeneidad dentro de la propia provincia. El Ministro destacó el "resurgir" de lugares como el Valle de Calingasta, donde se ha registrado el mayor crecimiento de hectáreas cultivadas en Argentina. Allí, "empresarios jóvenes están apostando por nuevos vinos, por nuevas etiquetas, por nuevos diseños, que están apostando por conseguir nuevos mercados".

Por otro lado, mencionó que en el Valle de Tulúm conviven realidades con una "historia compleja" y dificultades propias de la industria.

Foco estratégico

El nuevo foco de las estrategias del Ministerio de Producción será trabajar con la viticultura sanjuanina de manera integral. Fernández hizo hincapié en que el término "viticultura" engloba todas las actividades derivadas de la uva.

"Hay que repensar la industria vitícola en San Juan, y cuando digo viticultura englobo a todas esas actividades que además de vinos hacen pasas, hacen uvas en fresco, hacen mosto", explicó.

No obstante, el Ministro fue claro en que el vino sigue siendo la actividad central: "claramente el vino es la actividad que más valor agrega y al que por supuesto que no podemos dejar de lado y tiene que ser nuestra bandera, nuestra insignia, porque además nos ayuda a traer el turismo y hacerlo crecer, tiene muchas ventajas trabajar con el vino".

La Minería como Aliada del Vino

Finalmente, el Ministro Fernández abordó la relación entre dos industrias clave de la provincia, asegurando que la minería le abre puertas a la vitícola.

"La minería nos ayuda a posicionar la provincia en el interior, y al suceder eso, nos genera una buena imagen, que junto con esa buena imagen de la provincia también pueden ir los vinos para vender", concluyó.