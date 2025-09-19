Finalmente este viernes 19 de septiembre la provincia de San Juan tendrá la visita del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Esto fue confirmado por el propio gobernador, quien detalló dos actividades que formarán parte de la agenda.

Marcelo Orrego habló en rueda de prensa desde el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Desde allí confirmó de forma oficial que finalmente la visita del nuevo funcionario nacional se dará en las próximas horas, ya que el vuelo desde Buenos Aires se retrasó.

“Llega hoy (19 de septiembre), está atrasado. Es importante que llegue en este caso un ministro tan importante como él. Los sanjuaninos tenemos que tener una buena relación con él, de respeto y cordialidad. La agenda que vamos a tener, en lo que corresponde a mi seguramente va a ir a Casa de Gobierno y luego a Casa Activa”, expresó.

De esta forma Orrego también anunció que finalmente desde Nación se destrabó este pedido de que estos complejos de viviendas, puedas ser utilizados para asistir a menores de edad que están en una situación judicial.

"Hemos podido resolver esta situación que me tenía un poco preocupado pero gracias a Dios ya se ha resuelto y vamos a poder ayudarlo a muchos chicos en situaciones judiciales. Estamos poniendo estos complejos "a punto caramelo" como se suele decir. Yo lo lleno de pedidos a Catalán y él lo sabe, pero la obra pública está frenada en Argentina", sentenció.