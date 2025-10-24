Las intensas ráfagas de viento que se registraron durante la madrugada de este viernes provocaron la caída de un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas, en el departamento Rivadavia.

El árbol terminó desplomándose sobre la calzada y bloqueó por completo el paso vehicular, aunque por fortuna no se registraron heridos ni daños materiales, ya que en ese momento no circulaban autos por la zona.

Ante la situación, personal policial y agentes municipales acudieron de inmediato para realizar las tareas de remoción y despejar la vía. Luego de varios minutos de trabajo, lograron liberar el tránsito y restablecer la circulación con normalidad.

Desde las autoridades locales recordaron la importancia de mantener la precaución durante episodios de viento fuerte, evitando permanecer o transitar cerca de árboles y estructuras que puedan ceder ante las ráfagas.