Cele, una joven que no se dejó vencer por la enfermedad

Este sábado en el Día Internacional de la Mujer, Diario 13, se propone contar la historia de vida de la joven Celeste Matus, una chica de Media Agua, Sarmiento, que a sus 23 años, enfrenta los desafíos de una enfermedad poco frecuente, pero no deja que eso la detenga. Estudia Psicopedagogía y sueña con ser un eslabón de cambio para personas que, como ella, viven con discapacidades.

Camila padece Ataxia de Friedreich, una enfermedad hereditaria que afecta el sistema nervioso y provoca problemas de movimiento. Esta condición, que comenzó a manifestarse en su adolescencia, la llevó a perder progresivamente el equilibrio y a depender de una silla de ruedas. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Camila convirtió su experiencia en una fuente de fortaleza.

“La discapacidad no influye en las metas personales. Es cuestión de adaptación”, afirmó con convicción en un mano a mano con Diario 13. Esta filosofía de vida la llevó a superar obstáculos y a enfocarse en sus objetivos, siempre con el apoyo incondicional de su familia.

Celeste recordó cómo, durante su adolescencia, el colegio donde estudiaba se adaptó a sus necesidades. “Cuando empecé a perder el equilibrio, tenía como 15 años. La directora del colegio (San Antonio de Padua) se portó muy bien conmigo: bajó el curso (primero, segundo y tercero cursaban arriba, y cuarto, quinto y sexto, abajo), consiguió una silla de ruedas y construyó una rampa. Me adecuaron en todo sentido, incluso me brindaron apoyo psicológico”, relató.

Celeste cursa la Licenciatura en Psicopedagogía y ya ha aprobado más de la mitad de las materias. “Mis papás están detrás de este objetivo. Mi papá se ocupa de llevarme a la facultad, y mi mamá, además de trabajar, cubre las necesidades que demanda mi discapacidad”, relató. Su hermana, quien estudia Abogacía, también es un pilar fundamental en su vida. “A través de mi hermana logro ver que una persona es capaz de apostar todo por los hijos, y entiendo la postura de mis padres”, comentó

Si bien su actualidad tiene un panorama manejable, hubo malos momentos. Uno de ellos fue en la pandemia de COVID-19 representó un desafío adicional, ya que sus primeros años de carrera fueron en modalidad virtual. “El primer año de la pandemia fue difícil por la situación económica, pero nunca vi ninguna dificultad en cuanto a mi discapacidad. Me criaron así: con la idea de que las metas personales no tienen límites”, explicó. Ya con la presencialidad en la mira el segundo obstáculo era el transporte, ya que los colectivos que van desde Sarmiento a Capital no tienen todo lo necesario para la silla de ruedas. Fue ahí cuando su papá tomó las riendas para que su hija cumpla las metas. Cada día él personalmente la lleva a la Universidad, la espera y la trae a casa.

En la universidad, también encontró herramientas para adaptarse, aunque no faltaron las barreras. “En la carrera encontré varias herramientas útiles para mi adecuación, pero también me enfrenté a obstáculos, no solo a nivel educativo, sino también social”, señaló.

Celeste eligió la carrera de Psicopedagogía tras un proceso de autodescubrimiento. “En todas las pruebas psicológicas que realizamos con la psicóloga del colegio, me daban con vocación hacia el lado psicológico. Entonces ingresé a internet buscando carreras y llené un formulario de la Universidad de Congreso. Me contactaron ofreciéndome Psicopedagogía. Probé yendo al cursillo y me encantó”, contó.

Hoy, mientras cursa una materia llamada Orientación Vocacional, reflexiona sobre su propio proceso. “Me recuerda a mi elección y cómo pasé por ese proceso sola. Es increíble ver cómo lo fui resolviendo paso a paso”, dijo con orgullo.

Celeste no solo lucha por su propia superación, sino que también busca ser un agente de cambio para otras personas en situaciones similares. “Quiero generar cambios reales para quienes estén en condiciones como la mía”, cerró la chica.