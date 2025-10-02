El Senado de la Nación sesiona este jueves para debatir el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan.

En ese marco, la senadora nacional Celeste Giménez (Unidad Ciudadana) defendió el rol de la universidad pública y expuso la crítica situación que atraviesa el sistema educativo en su provincia. “En San Juan hay una sola universidad pública nacional y allí estudia el 76,7% de los estudiantes universitarios, más de 26.000 pibas y pibes que están del otro lado de la televisión esperando que el Congreso rechace este veto”, señaló.

La legisladora destacó que “casi el 45% de esos estudiantes es el primer miembro de su familia que estudia en una universidad nacional, y esperamos que no solo ellos, sino todos los sanjuaninos puedan egresarse”.

Durante su discurso, Gimenes apuntó directamente contra las políticas económicas del Gobierno: “Desde que asumió Javier Milei, los salarios del sistema universitario de docentes y no docentes sufrieron un atraso del 40%. Mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes, el Presidente y sus ministros festejan el ajuste más grande de la historia argentina”.

Además, detalló que en la Universidad Nacional de San Juan trabajan alrededor de 3.000 docentes, de los cuales el 53% posee cargos con dedicación simple, el 30% semiexclusivos y solo el 17% con dedicación exclusiva. “En un año y medio, su salario cayó un 38,5%”, remarcó.

En comparación con etapas anteriores, la senadora recordó que “entre 2003 y 2015 el presupuesto universitario aumentó un 1783% y llegó a alcanzar el 1% del PBI. Hoy, con este Gobierno, no llega al 0,43%”.

Finalmente, Gimenes advirtió sobre el desfinanciamiento en organismos clave para el desarrollo del país: “Están desmantelando institutos fundamentales para la patria: recortaron un 39% el INTI”. Y concluyó marcando una diferencia política: “En 2005 Néstor Kirchner pagó la deuda entendiendo que el FMI solo trae dolor al pueblo argentino. Vayan a preguntarle a Cristina cómo se hace”.