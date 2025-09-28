La urbanización de la provincia, sumado al desarrollo de las áreas mineras no solo ha provocado un impacto económico en la provincia, sino que también afectó de manera directa a la flora y fauna local. Los guanacos, una especie que hasta hace años era clasificada como fuera de peligro, hoy se encuentra en peligro de extinción en la provincia. El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Flavio Martín Cappa, dialogó con Canal 13 San Juan y explicó cómo a medida que avanza el hombre, este camélido retrocede en su población. Es por ello que se desarrollará un censo en noviembre para conocer la demografía de la especie.

A principios de noviembre, alrededor de 12 investigadores, docentes y alumnos avanzados de Biología de la UNSJ subirán al campamento de Pachón porque fueron convocados para realizar un relevamiento poblacional de los guanacos de la zona. “Es una legislación base de cualquier proyecto minero el determinar cuál es el impacto ambiental de las actividades. Antes que comience la explotación, nosotros hacemos este tipo de trabajo”, explicó Cappa.

El profesional mencionó que los guanacos desde el último estudio en 2019, pertenecen a la categoría fuera de peligro. Sin embargo, la realidad nacional no es la misma que la local. “Por cuestiones de aislamiento y de bajas densidades, se encuentran en peligro de extinción en San Juan y La Rioja, entonces hay que tener un especial cuidado sobre esta especie. Comparado con las poblaciones históricas, la densidad ha disminuido en un 50%, lo que ha disminuido sustancialmente”.

“El avance de las personas, el avance de las ciudades, de la creación de rutas y las actividades mineras han provocado que los animales empiecen a perder sus hábitats, entonces se van relegando a lugares más inhóspitos y en la pérdida de ambiente llega la extinción local”, aseguró Cappa. Otro problema que se desencadena directamente es la pérdida de funcionamiento de la cadena de alimentación, lo que implica un “alivio” para los guanacos, pero una “preocupación” por parte de las especies cazadoras como los pumas.

“El impacto oculto favorece a los guanacos porque se ven mayores cantidades cerca de los campamentos. Se mueven en esa zona porque no tienen depredadores, ya que los pumas no se acercan a estos campamentos y es un mal hacia estas especies”, concluyó.