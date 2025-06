Mientras la provincia de San Luis enfrenta un brote activo de sarampión, el Ministerio de Salud de San Juan confirmó que mantiene un estricto protocolo de vigilancia epidemiológica. Hasta el momento, no se han registrado casos autóctonos, aunque se analiza una muestra en Mendoza que podría corresponder a un caso importado.

La licenciada Yanina González, jefa del Área de Vigilancia Epidemiológica, explicó en Canal 13, las medidas preventivas y el panorama actual:

"En San Juan hemos tenido 12 notificaciones de posibles casos: 11 ya fueron descartados y una sigue en estudio en el laboratorio de Mendoza", detalló González. La profesional destacó que, ante el caso confirmado en San Luis, se implementaron "bloqueos vacunales, aislamiento y revisión de carnets en la zona afectada", estrategias que han evitado la propagación.

El sarampión –una enfermedad viral altamente contagiosa que se consideraba erradicada en Argentina– presenta síntomas característicos:

Fiebre alta

Tos persistente

Rinitis (secreción nasal acuosa)

Ojos rojos (conjuntivitis)

Erupción cutánea (comienza en rostro y se extiende a tronco y extremidades)

"Las complicaciones graves incluyen neumonía y encefalitis, que afecta al sistema nervioso central", advirtió la especialista.

González enfatizó que la doble vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) está disponible gratuitamente en todos los centros de salud:

Primera dosis: entre los 12 y 15 meses de edad.

Segunda dosis: al ingreso escolar (4-5 años).

"Cuando todos los niños están vacunados, generamos inmunidad comunitaria que protege incluso a quienes no pueden recibir la vacuna", explicó. Además, recordó que los adultos nacidos antes de 1965 no requieren vacunación, pues se presume exposición natural al virus. "El sarampión se propaga rápidamente: un caso puede infectar entre 16 y 18 personas no vacunadas", alertó González.