Cerrá la ventana, que viene el Zonda con fuerza

Desde hace unos días el Servicio Meteorológico anunció la alerta por viento Zonda en el territorio sanjuanino, lo que fue ratificado para este jueves.

De esta manera, señalaron que se espera que desde la tarde de este jueves comience a soplar el viento del sector oeste y sus ráfagas se intensifiquen con el pasar de las horas, llegando a velocidades de hasta 58 kilómetros por hora.

A la vez, agregaron que durante gran parte del día el cielo estará parcialmente nublado. La mínima se posicionará en 7 grados, mientras que la máxima será de 24 grados.

Para este viernes venidero se espera que llegue el viento sur con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, lo que llevaría a la baja de la temperatura.