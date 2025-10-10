La empresa Cencosud confirmó el cese de operaciones de la sucursal del supermercado Vea ubicada en el corazón de Villa Krause (sobre Boulevard Sarmiento). La noticia generó inquietud entre los 17 trabajadores del local, pero desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) aseguraron que solo cuatro aceptaron el retiro voluntario y el resto pidió ser reubicado.

La secretaria general del SEC, Mirna Moral, desmintió las versiones que indicaban que el personal se había enterado del cierre al llegar al trabajo. En diálogo con Compacto Trece (Canal 13), la gremialista explicó que la decisión de la empresa no fue repentina, sino que ya existía una "convocatoria previa para evaluar posibles retiros voluntarios" y la decisión final fue comunicada días atrás.

Moral aclaró que el cierre no se debe a una crisis generalizada en la cadena de supermercados ni a una baja en las ventas. En cambio, se trata de un conflicto inmobiliario específico: el elevado aumento del alquiler del inmueble, que tiene tres propietarios, hizo que los costos operativos se volvieran "insostenibles" para Cencosud. La titular del SEC enfatizó que se trata de un "caso puntual" y que no existe riesgo de cierre en ninguna otra sucursal del grupo en la provincia.

Desde que la decisión se hizo oficial, el sindicato ha estado presente en el local para informar y respaldar a los empleados. Aunque las puertas no abrieron al público, el personal pudo ingresar para recibir la información junto al gremio.

La empresa ofreció dos alternativas concretas a los 17 empleados: la reubicación o el retiro voluntario. Finalmente, solo cuatro de estos trabajadores se decidieron por el despido.

Moral detalló que el sindicato está "revisando caso por caso" y solicitó a los empleados enviar sus recibos para asegurar que el cálculo del monto por retiro voluntario sea justo y se cumpla con "cada derecho".

Los trabajadores seguirán trabajando en la sucursal un tiempo más, pero, con las puertas cerradas. Las tareas que cumplirán en este corto periódo es el desmantelamiento de la mercadería que tiene la sede.

Una vez finalizado este proceso, cada trabajador firmará su respectivo acuerdo (reubicación o retiro). Finalmente, la titular del SEC mencionó que la entrega del local a sus tres dueños se demorará, ya que la empresa deberá realizar obras internas y construir paredes divisoras para dejar el inmueble en condiciones de ser devuelto, un proceso que se estima culminará alrededor de diciembre.

La sorpresa de los vecinos: