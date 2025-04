César, el veterano de Malvinas que recordó el desembarco a las islas

César Ozán, un veterano de la Guerra de Malvinas, pasó por el programa Jorge por la Mañana y recordó cómo fue el desembarco a las islas ese 2 de abril de 1982. El ex combatiente sanjuanino, que era miembro del cuerpo de Infantería de la Armada Argentina, contó que a su cuerpo le habían dado el objetivo de tomar el territorio malvinense.

César contó que recuerda que ese 2 de abril de 1982, en un momento en que estaban rodeando la casa del gobernador y cuando habían terminado de atacar un cuartel, izaron la primera bandera argentina no oficial. Los encargados fueron dos sanjuaninos, siendo uno de estos el suboficial Rodríguez.

"Estando en movimiento no se puede comer, el movimiento en el mar hace que la comida te caiga mal. Hay que llegar con las mejores condiciones al combate. Además, nos agarró una tormenta impresionante al tercer día en que salimos y tardamos 5 días en llegar al lugar de la playa que teníamos planificado llegar", rememoró el veterano.

Al llegar a la isla, de inmediato y con temperaturas bajo cero comenzaron a desembarcar. Ahí comenzaron a sufrir la hostilidad del clima. De todos modos, ese 2 de abril cumplieron con el objetivo que les habían encomendado y volvieron al continente, pero la guerra le deparaba a César y sus compañeros un capítulo más.

A los seis días de haber regresado al continente le llegó una carta en donde lo pusieron en conocimiento que se tenía que presentar para volver a las islas. "Cuando llego a la unidad me dijeron 'usted ha sido designado junto con 9 personas más para volver a Malvinas y la misión es la defensa'. No me dieron opción, fue una orden"

César contó que desde el continente tenían poca comunicación con lo que sucedía en las islas. "Lo que sucedía en las islas no trascendía", sostuvo. La poca y deformada información que circulaba en el continente en pleno comienzo de la guerra era una publicación pequeña llamada "La Gaceta marinera". A través de este medio escrito, también se le informaba a los combatientes que estaban en las islas lo que iba sucediendo en el macro clima de la guerra.

Su vuelta a Malvinas en 2019

César contó que, en su regreso a las Islas Malvinas en 2019, se encontró con chilenos, filipinos, argentinos, hondureños, entre otras tantas nacionalidades que conviven con los isleños. Al convivir en el lugar se dio cuenta que los isleños tienen un relato cambiado. "A los argentinos nos tienen como los que fueron a usurpar sus tierras, sus territorios", indicó.

También se encontró con argentinos que viven en las islas, que hablan inglés y que trabajan en el lugar, que hacen todo lo posible para pasar desapercibidos para evitar problemas. "Sucede que son sociedades muy específicas. Nos respetan, pero no nos quieren", contó.