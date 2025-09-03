En San Juan persiste la preocupación de los empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por posibles despidos. Este martes, en su visita a Pelado Stream, Abel Chiconi, vicepresidente del organismo fue consultado sobre este tema, y no descartó que se den desvinculaciones en la sede sanjuanina, como ya ocurrió en Mendoza.

Luego de que el Senado rechazara el DNU que modificaba la ley de creación del organismo, el Gobierno Nacional pasó a disponibilidad a 49 trabajadores de la sede mendocina. Chiconi aclaró que estos despidos se dieron en el área administrativa y no en la de fiscalización.

El funcionario, quien también es candidato a diputado nacional por LLA, indicó que en San Juan, el INV pone el acento en la fiscalización, por lo que, deberá someterse a posibilidad de una restructuración interna, en la búsqueda de mayor competitividad en comparaciones con industrias vitivinícolas de otras partes del mundo.

Chiconi explicó que el INV se encuentra en una etapa de cambios de fiscalización, en la que están analizando las distintas formas que tiene que fiscalizar el organismo en búsqueda de una modernización. "Necesitamos un INV moderno, un INV que dé facilidades a la industria", indicó.

Incluso el libertario añadió: "Yo lo comparo con el resto del mundo, tenemos que darle a la industria vitivinícola argentina la misma cancha en la que juega Sudáfrica, Chile, Australia, porque después nuestros vinos compiten contra los de ellos"

Chiconi especificó que lo que cambiaría en el INV solo sería el modo, dejando abierta la posibilidad de que se achique el plantel de empleados de este ente autárquico.

Finalmente, Chiconi indicó que el INV no ha sido usado para la incorporación de personas que respondan políticamente al gobierno de turno. "Hoy el INV a nivel país cuenta con alrededor de 400 personas", contó.

De este total hay cálculos que en La sede de San Juan trabajan 27 empleados de planta permanente. Los contratados son cerca de 30 y su vínculo vence en diciembre.

Los despidos en Mendoza

Parte de los profesionales de planta permanente del INV en Mendoza quedaron deberán cumplir un periodo de entre 6 y 12 meses, tiempo en el que percibirán una reducción de salario, deberán estar disponibles dentro del horario laboral. El difícil escenario se completa con que ya los notificaron que sus puestos ya fueron eliminados.

Con esta movida, Nación busca que se eliminen controles en etapas claves del proceso productivo, como viñedos, cosecha, elaboración y transporte. De este modo, los controles solo se centrarán en el producto final: el control, del vino en góndola y certificación de calidad para exportación.

Esta reducción de tareas del organismo nacional significaría una reducción de personal y funciones técnicas. La justificación del Gobierno es la necesidad de achicar el gasto público para cuidar el déficit fiscal.

INV clave para San Juan

Para Mendoza y San Juan, el INV es un organismo estratégico, cuyo rol en la trazabilidad, calidad y formalización de la producción es importante para las exportaciones y, por lo tanto, para el prestigio del vino argentino.

A la preocupación de los empleados de la sede local de INV, se le suma del resto del sector vitivinícola sanjuanino que advierte que al desmantelar el organismo o reducir su rol afectará directamente la cadena vitivinícola de San Juan.

Toda esta situación se da en un contexto de caída del consumo interno y problemas de rentabilidad.