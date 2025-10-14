Un insólito episodio de inseguridad se registró en la localidad del Mogote, Chimbas, el pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las 21 horas, cuando un ladrón fue sorprendido por el dueño de la propiedad que intentaba robar en su domicilio.

Según relató el propio propietario, identificado con el apellido Saavedra por el periodista Roly Aballay, al detectar al intruso procedió a atarle las manos y golpearlo con un rebenque antes de finalmente liberarlo. “No vale la pena denunciarlo, los ladrones entran y salen con facilidad”, explicó en un posteo de Facebook, justificando su decisión de no acudir a la Justicia.

El hecho pone de relieve la sensación de impunidad que experimentan los vecinos de la zona, quienes aseguran que los robos se repiten con frecuencia y que las denuncias pocas veces se traducen en medidas efectivas de prevención o justicia.

A pesar de la gravedad del episodio, no se realizaron denuncias formales, y el ladrón quedó en libertad, mientras el dueño de casa se mostró resignado ante la situación y destacó su intención de protegerse personalmente frente a la falta de respuestas del sistema de seguridad.

