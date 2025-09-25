Este sábado 27 de septiembre, el Parque de Chimbas será escenario de una jornada especial por el Día de las Juventudes, organizada por la Municipalidad. Desde las 15:00 hasta las 20:30 horas, habrá actividades, competencias y espectáculos pensados para que las familias compartan una tarde distinta.

La intendenta Daniela Rodríguez subrayó el valor de esta iniciativa: “Los sueños de los jóvenes nos impulsan a avanzar a otro ritmo, el ritmo de ellos. Por eso ponemos a disposición el parque para que puedan celebrar con actividades y diversión, siempre priorizando la seguridad, con un cierre programado a las 20:30”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, explicó que la propuesta busca unir generaciones: “Vamos a tener juegos tradicionales como pool, metegol y arcades, combinados con cámaras 360, fotocabinas y espacios de streaming. Queremos que toda la familia nos acompañe desde las 16 horas en el Parque de Chimbas”.

El festejo contará con competencias lúdicas como truco, tejo, ajedrez y hasta un sector gamer para luego cerrar con la presentación de bandas y números artísticos.