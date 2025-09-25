Chimbas celebrará el Día de las Juventudes con un gran festejo en el parque
La intendenta del departamento comentó cuáles son las actividades que tiene preparadas para el próximo sábado.
Este sábado 27 de septiembre, el Parque de Chimbas será escenario de una jornada especial por el Día de las Juventudes, organizada por la Municipalidad. Desde las 15:00 hasta las 20:30 horas, habrá actividades, competencias y espectáculos pensados para que las familias compartan una tarde distinta.
La intendenta Daniela Rodríguez subrayó el valor de esta iniciativa: “Los sueños de los jóvenes nos impulsan a avanzar a otro ritmo, el ritmo de ellos. Por eso ponemos a disposición el parque para que puedan celebrar con actividades y diversión, siempre priorizando la seguridad, con un cierre programado a las 20:30”.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, explicó que la propuesta busca unir generaciones: “Vamos a tener juegos tradicionales como pool, metegol y arcades, combinados con cámaras 360, fotocabinas y espacios de streaming. Queremos que toda la familia nos acompañe desde las 16 horas en el Parque de Chimbas”.
El festejo contará con competencias lúdicas como truco, tejo, ajedrez y hasta un sector gamer para luego cerrar con la presentación de bandas y números artísticos.