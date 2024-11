En el contexto de un creciente debate sobre el impacto del juego online y las ciberapuestas en menores, la reciente media sanción de una normativa en la Cámara de Diputados de la Nación busca regular esta problemática y ponerle freno a la ludopatía. Mientras tanto, en San Juan, la Fundación LINJU lleva años trabajando en esta temática, impulsando una ley provincial que podría sancionarse antes de fin de año.

El psicólogo José Icazatti, referente de la fundación, habló en Banda Ancha sobre los riesgos del uso excesivo de tecnología en los niños, relacionándolo directamente con la ludopatía. “Desde 2015 veníamos hablando de este fenómeno. Este escenario ya lo predijimos. Los chicos están identificándose a través del teléfono. Hay más teléfonos que escuelas y, muchas veces, un teléfono funciona como un casino”, explicó.

Icazatti describió cómo la cibercultura ha transformado los paradigmas de desarrollo infantil. “La tecnología no ha venido a reemplazar a nadie; ha venido a evolucionar. Pero a los chicos menores de edad, cuyo sistema neuronal está en desarrollo, el uso excesivo de tecnología los expone a una dopamina constante que corrompe procesos naturales”, aseguró. Según el psicólogo, esta sobreexposición puede generar dependencia, dificultando la desconexión con la realidad.

“A un chico de cinco años le estás dando droga si le das un celular. Ese cerebro se va a generar con una dependencia, y nosotros estamos en desventaja frente a esta gratificación inmediata que paraliza el tiempo y anestesia la realidad”, sentenció. Además, advirtió que el impacto va más allá: “Hoy el yo ideal, esa figura que aspirábamos a ser, fue reemplazado por un yo virtual, construido en el ciberespacio con estímulos constantes”.

En sus declaraciones, Icazatti también abordó la responsabilidad de los adultos en la construcción de este escenario. “Los padres me dicen: ‘No entiendo por qué mi hijo pasa horas viendo videos de otros jugar’. Y yo les respondo: ‘¿Vos no hacés lo mismo viendo fútbol desde el sillón?’. Esta generación observa y aprende”, reflexionó.

El psicólogo destacó que las plataformas de apuestas aprovechan esta vulnerabilidad. “Las casas de apuestas empiezan regalándote una tirada gratis. Esto genera un comportamiento consumista y elimina los filtros que antes existían”, explicó.

Icazatti subrayó la importancia de la regulación y el buen uso de la tecnología. “No demonizamos la tecnología; hablamos del buen uso. La Organización Mundial de la Salud ya establece recomendaciones claras: cero pantallas para niños de uno a dos años; de tres a cinco, solo con supervisión adulta”, detalló.

Por último, advirtió sobre los riesgos de una sociedad inmersa en la gratificación inmediata y destacó la importancia de educar a los menores en un uso responsable de la tecnología. “La vida concreta no puede competir con la virtualidad si no ayudamos a los chicos a desarrollar una identidad propia, más allá de un avatar o un me gusta”, concluyó.