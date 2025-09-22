Ciclista muerto en Ruta del Sol: la familia pide que le devuelvan el celular

En la tarde del sábado Sergio Osvaldo Cattaneo de 61 años, perdió la vida cuando perdió el control de su bicicleta por las fuertes ráfagas, chocó contra el paredón del dique de Ullum y murió. Este lunes, su hija, Nadia Cattaneo, contó que a su padre lo desvalijaron tras sufrir el siniestro que le costó la vida y, que entre lo que le robaron, estaba su celular. Ahora la familia pide la devolución del teléfono y hasta ofrecieron recompensa.

A través de un posteo vía redes sociales, la hija del fallecido contó que el celular es un TCL 30 SE. En las sentidas palabras detalló que el teléfono fue sustraído en el lugar del siniestro. Luego de la denuncia, pidió ayuda a la comunidad para recuperar el aparato, aclarando que para ella y su familia es de suma importancia y que incluso están dispuestos a pagar por su devolución.

En su mensaje, la hija de Cattaneo expresó: “Pido que, si alguien sabe algo, si alguien lo tiene, por favor lo devuelva. Es muy importante para nosotros”. Además, aclaró que lograron rastreare el celular, pero que actualmente se encuentra apagado.

“Por favor, le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular”, pidió la joven en el posteo.

Tragedia en Ruta del Sol

Un siniestro fatal enlutó Rivadavia este sábado. En horas de la tarde, un hombre de 61 años pedaleaba por Ruta del Sol, hasta que, perdió el control de su bicicleta por el viento Zonda, cayó y murió en el lugar, según informó la Policía.

El siniestro se produjo en la zona del paredón del dique, en Rivadavia. La Policía detalló que el hombre pedaleaba sobre Ruta 60, cuando perdió el control del rodado por una fuerte ráfaga y se precipitó al asfalto, quedando gravemente golpeado, lo que le produjo la muerte en el lugar.

En detalle, la fuerza indicó que el ciclista primero golpeó contra el muro de la ruta y luego contra el pavimento, con su cabeza. Este último golpe habría sido el fatal.

Personal de la UFI Delitos Especiales y Criminalísticas se hicieron presentes en el lugar y realizaron las pericias correspondientes. Así como también se hicieron presentes personal médico que constató el fallecimiento de la víctima.