Cientos de fieles acudieron a la iglesia de San Cayetano para pedir por trabajo y agradecer

Cientos de fieles acudieron este jueves a la iglesia del barrio Parque Industrial, donde se ubica el templo del patrono del pan y del trabajo, San Cayetano. Allí, en las misas, los sanjuaninos le agradecieron, como así también pidieron por trabajo y para que mejore la situación del país. Con denarios tejidos, panes y espigas, algunos creyentes mostraron su bondad y devoción por el patrono.

En las afueras del establecimiento, una mujer junto con su nuera vendía espigas, con un pancito y estampita del santo. “Pedí por el trabajo de mi hijo. Sabemos que la situación está muy difícil”. Ella está desde hace cuatro años presentes en las celebraciones y comentó que muchas veces, suelen regalar estos productos, ya que “lamentablemente hay gente que no puede comprar y yo pido permiso para poder regalárselos a la gente de fe”.

Otro de quienes llegó en la condición de pedir por un trabajo fue un hombre que acababa de quedarse sin empleo. “Empiezo la novena sin trabajo. Una conocida empresa sanjuanina nos ha dejado sin trabajo a muchos empleados, somos muchas familias las que estamos sin pan y trabajo. Voy a cumplir 55 años, de alguna manera nos la arreglaremos con mi familia, siempre teniendo fe y pidiéndole a Dios que me ayude”.

Uno de los que colabora en la iglesia, quien estaba entregando panes a modo de agradecimiento, comentó que “pertenezco a la comunidad de San Cayetano y siempre colaboramos. No me puedo quejar, mis hijos están contrabajo y yo esperando que salga mi jubilación. Trabajé en Veladero durante 17 años entonces, de a poco uno va entendiendo y creciendo en la fe, por lo que este es mi modo de agradecimiento”.

Por último, una creyente estaba en la iglesia entregando denarios que ella misma había tejido. Fueron 100 en total los que estaban repartiendo y comentó a este medio que lo hacía porque San Cayetano le había concedido un milagro. “Afortunadamente, le tocó casa a mi hijo en el barrio Los Surcos, sorteado por el IPV. Lo pedí con tanta fe que me lo concedió”.