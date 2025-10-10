El tradicional supermercado Vea ubicado sobre Boulevard Sarmiento, en el corazón de Villa Krause (Rawson), dejó de funcionar esta semana, sorprendiendo a vecinos y clientes que solían concurrir diariamente para hacer compras o pagar servicios.

La decisión de Cencosud, empresa propietaria de la cadena, generó malestar y desconcierto en la comunidad rawsina. Muchos vecinos se encontraron con las puertas cerradas sin aviso previo ni carteles explicativos. “No tenía conocimiento, soy de Rawson, venía a pagar las boletas pero me llevé la sorpresa. Acá hacía las compras y pagaba los servicios, era el único lugar seguro para hacerlo”, comentó una vecina que se acercó al local.

Otro cliente habitual expresó su descontento: “Me cae de sorpresa, vine al Rapipago y al Vea y ambos estaban cerrados. Soy de Villa Krause de muchos años, a los jubilados nos hacían descuento, era cómodo venir acá. Ahora nos quedamos mal”.

Frente a los rumores que circularon sobre un supuesto despido masivo, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, aclaró que el cierre no fue repentino ni por motivos económicos, sino por un conflicto inmobiliario. “El aumento del alquiler del inmueble, que tiene tres propietarios, volvió insostenible su continuidad. No hay una crisis generalizada en la cadena ni riesgo de cierre en otras sucursales”, explicó la gremialista en diálogo con Compacto Trece (Canal 13).

De los 17 trabajadores del supermercado, solo cuatro aceptaron el retiro voluntario, mientras que el resto solicitó ser reubicado en otras sucursales del grupo. Moral aseguró que desde el sindicato han estado presentes para acompañar e informar al personal desde que se comunicó la medida.

El cierre del Vea de Rawson deja un vacío no solo comercial, sino también social: era uno de los puntos más concurridos del centro de Villa Krause, donde cientos de vecinos realizaban sus compras cotidianas y pagos de servicios.

“Una verdadera pena —comentó una clienta—, porque era un lugar cómodo, seguro y con buena atención. Se va una parte de la historia del barrio”.