Cinco sanjuaninos ganaron millones de pesos gracias al Loto y al Quini 6

Los juegos de azar volvieron a dejar grandes premios en la provincia. Durante los sorteos del fin de semana, cinco sanjuaninos resultaron ganadores en el Loto Plus y el Quini 6, llevándose millones de pesos en premios.

Según informó la Caja de Acción Social, en el sorteo del Loto Plus del 20 de septiembre dos jugadas realizadas en San Juan quedaron entre las ganadoras de la categoría 5 aciertos MATCH. Una de ellas fue en Capital con los números 01-13-14-20-28, mientras que la otra se concretó en Rawson con la misma combinación. Ambos apostadores recibirán $1.106.157 cada uno y tienen plazo hasta el 5 de noviembre para reclamar su premio.

Por su parte, en el Quini 6 hubo tres jugadores locales que también fueron tocados por la fortuna. En la categoría Segunda Vuelta, un apostador de Caucete acertó los números 11-20-21-23-30 y se llevará $2.048.545. En este caso, el plazo para cobrar vence el 6 de octubre.

Los premios mayores llegaron de la mano de la categoría Siempre Sale, donde dos sanjuaninos se consagraron ganadores. Uno jugó en Capital con los números 18-21-25-29-45, y el otro en Chimbas con la combinación 14-18-21-29-45. Cada uno embolsará $8.007.280.

San Juan vuelve a posicionarse entre las provincias más favorecidas por la suerte en los sorteos nacionales, dejando a cinco familias con millones de pesos en sus manos.