En una reciente entrevista para el programa "Mira Quién Habla" de Canal 13, el abogado previsional Juan Pablo Mattar arrojó luz sobre un tema de gran interés para trabajadores y jubilados: los topes que afectan a los haberes jubilatorios. Según el especialista, estos topes pueden incidir significativamente en la cantidad final que una persona percibe al retirarse, y en algunos casos, pueden ser inconstitucionales.

Topes que afectan el cálculo de la jubilación

Mattar explicó que los topes no se aplican únicamente al final del proceso, sino que impactan en distintas etapas del cálculo.

Tope a las remuneraciones

El primer tope afecta directamente a los trabajadores activos. Si una persona gana más de $3.440.000 (cifra actual), solo aportará a ANSES sobre ese monto. Esto significa que si un trabajador gana, por ejemplo, $6.000.000, su jubilación se calculará sobre los $3.440.000, no sobre la totalidad de su salario.

El abogado recomendó a los trabajadores tener en cuenta este detalle, ya que aportar sobre una base menor puede resultar en una jubilación más baja.

Tope a la actualización de las remuneraciones

El cálculo del haber jubilatorio se basa en el promedio de las últimas 120 remuneraciones (10 años de trabajo). Sin embargo, incluso si las remuneraciones fueron más altas, estas se topan a $3.440.000 a la hora de la actualización. De esta forma, el monto final que se toma para el cálculo es menor al que realmente corresponde.

Tope al haber previsional

Una vez que se ha determinado el haber jubilatorio, también existe un tope máximo. Un ejemplo es el tope de la prestación compensatoria, que se calcula en base al 1,5% del promedio de los últimos 10 años, pero solo por un máximo de 35 años de aporte. Si un trabajador aportó durante 50 años, solo se le reconocerán 35 años en este cálculo.

¿Cuándo los topes son inconstitucionales?

A pesar de la existencia de estos topes, Mattar enfatizó que no pueden afectar la previsión de un trabajador de manera excesiva. El principio general es que no pueden existir topes sobre lo que fue efectivamente aportado y actualizado por ANSES para determinar el haber.

Además, el abogado explicó que, una vez determinado el haber previsional, la ley prohíbe que se le apliquen descuentos que superen el 15% por motivos de solidaridad. Este criterio se basa en el histórico fallo Actis Caporale de 1999 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Nuestro sistema es solidario, por lo tanto, puede haber un tope, pero este no debe afectar al trabajador en más de un 15% de su haber jubilatorio", aclaró Mattar.

Estos casos, donde los porcentajes se ven afectados de manera desproporcionada, son comunes en situaciones de gerentes, empleados con alta antigüedad o quienes realizaron aportes importantes en más de un empleo.

El abogado subrayó la importancia de analizar cada caso para determinar si un tope es inconstitucional y así poder reclamar un haber jubilatorio justo.

