La jornada en San Juan comenzará con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frías que oscilarán entre los 6 °C y 8 °C. Sin embargo, la calma matinal dará paso a un cambio brusco: el ingreso del viento Zonda, fenómeno que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó con advertencia amarilla para gran parte del centro y este de la provincia.

El Zonda traerá ráfagas intensas, algunas superiores a los 75 km/h, mientras que los valores promedio se ubicarán entre 35 y 50 km/h. Este fenómeno impactará en distintos aspectos: la visibilidad podría reducirse, la humedad caerá de forma abrupta y la temperatura se disparará hasta ubicarse en torno a los 22 °C y 24 °C durante la tarde, marcando un fuerte contraste con el frío inicial.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones para evitar incidentes: